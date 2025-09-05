https://ria.ru/20250905/atom-2039811988.html
В ШОС интересуются российскими технологиями мирного атома, заявил Лихачев
2025-09-05T04:01:00+03:00
2025-09-05T04:01:00+03:00
2025-09-05T07:47:00+03:00
россия
китай
владимир путин
алексей лихачев
шос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Все страны, главы которых встречались с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, высказали интерес к российским атомным технологиям, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Не преувеличением сказать, что все страны, главы которых встречались с Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его четырехдневного визита (в КНР - ред.), демонстрировали интерес к атомным технологиям", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
россия
китай
россия, китай, владимир путин, алексей лихачев, шос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2025
Россия, Китай, Владимир Путин, Алексей Лихачев, ШОС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭФ-2025
