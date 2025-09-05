Рейтинг@Mail.ru
В ШОС интересуются российскими технологиями мирного атома, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.09.2025
04:01 05.09.2025 (обновлено: 07:47 05.09.2025)
В ШОС интересуются российскими технологиями мирного атома, заявил Лихачев
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Все страны, главы которых встречались с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, высказали интерес к российским атомным технологиям, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Не преувеличением сказать, что все страны, главы которых встречались с Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его четырехдневного визита (в КНР - ред.), демонстрировали интерес к атомным технологиям", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Все страны, главы которых встречались с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите ШОС в китайском Тяньцзине, высказали интерес к российским атомным технологиям, рассказал глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Не преувеличением сказать, что все страны, главы которых встречались с Владимиром Владимировичем Путиным в ходе его четырехдневного визита (в КНР - ред.), демонстрировали интерес к атомным технологиям", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.
