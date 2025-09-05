В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три человека
Гладков: три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском округе в селе Архангельское в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где у нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения лица и шеи. После оказания необходимой помощи она будет переведена в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на участке автодороги Стригуны - Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон атаковал грузовик. Водитель, получивший контузию, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ, медики доставляют его в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил Гладков.
"В селе Трефиловка Ракитянского района женщина пострадала от удара беспилотника. По предварительным данным медиков, у нее баротравма. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в городскую больницу №2 Белгорода для обследования", - заявил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18