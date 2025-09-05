https://ria.ru/20250905/ataka-2040054999.html
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал водитель
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал водитель
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в курском Кореневском районе, водитель получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 05.09.2025
КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в курском Кореневском районе, водитель получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые преступления нацистов не прекращаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 50-летний водитель. У него осколочное ранение правой руки и грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь.
