В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал водитель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 05.09.2025
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал водитель
Украинский БПЛА атаковал автомобиль в курском Кореневском районе, водитель получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 05.09.2025
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
происшествия
александр хинштейн
КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в курском Кореневском районе, водитель получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.&quot;Подлые преступления нацистов не прекращаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 50-летний водитель. У него осколочное ранение правой руки и грудной клетки&quot;, - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь.
курская область
украина
2025
курская область, вооруженные силы украины, украина, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке беспилотника на автомобиль пострадал водитель

Хинштейн: в Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель ранен

КУРСК, 5 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в курском Кореневском районе, водитель получил осколочное ранение правой руки и грудной клетки, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«

"Подлые преступления нацистов не прекращаются. Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. В результате атаки пострадал 50-летний водитель. У него осколочное ранение правой руки и грудной клетки", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
