Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что больше всего в Арктике ее поразили олени, потому что они оказались небольшими, нежными и ласковыми животными. "Я когда впервые приехала в Салехард, это было в 2018 году, меня поразило многое, но больше всего меня поразили, наверное, смешно звучит, олени. Я много где была и много чего видела. Но оказалось, что мой стереотип был разбит. Я всегда считала, что олени очень большие. Ну, почему-то мне казалось. И вдруг я понимаю, что это животное, наверное, чуть больше собаки. Оно меньше нашей коровы и чуть больше собаки. Оно очень нежное, очень ласковое, дарит фантастическую эмоцию", - сказала Захарова на сессии ВЭФ. Она добавила, что олени не раскрыты для тех, кто живет не на Севере. "Это (олени - ред.), на мой взгляд, должно стать одной из практических зацепок приезда туда", - отметила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

