Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/arktika-2039819403.html
Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике
Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике - РИА Новости, 05.09.2025
Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что больше всего в Арктике ее поразили олени, потому что они оказались небольшими, нежными и... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T06:07:00+03:00
2025-09-05T06:07:00+03:00
россия
арктика
салехард
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что больше всего в Арктике ее поразили олени, потому что они оказались небольшими, нежными и ласковыми животными. "Я когда впервые приехала в Салехард, это было в 2018 году, меня поразило многое, но больше всего меня поразили, наверное, смешно звучит, олени. Я много где была и много чего видела. Но оказалось, что мой стереотип был разбит. Я всегда считала, что олени очень большие. Ну, почему-то мне казалось. И вдруг я понимаю, что это животное, наверное, чуть больше собаки. Оно меньше нашей коровы и чуть больше собаки. Оно очень нежное, очень ласковое, дарит фантастическую эмоцию", - сказала Захарова на сессии ВЭФ. Она добавила, что олени не раскрыты для тех, кто живет не на Севере. "Это (олени - ред.), на мой взгляд, должно стать одной из практических зацепок приезда туда", - отметила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039356703.html
https://ria.ru/20250904/zaharova-2039546022.html
россия
арктика
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, салехард, мария захарова, дальневосточный федеральный университет
Россия, Арктика, Салехард, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет
Захарова рассказала, что поразило ее больше всего в Арктике

Захарова рассказала, что больше всего в Арктике ее поразили олени

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что больше всего в Арктике ее поразили олени, потому что они оказались небольшими, нежными и ласковыми животными.
"Я когда впервые приехала в Салехард, это было в 2018 году, меня поразило многое, но больше всего меня поразили, наверное, смешно звучит, олени. Я много где была и много чего видела. Но оказалось, что мой стереотип был разбит. Я всегда считала, что олени очень большие. Ну, почему-то мне казалось. И вдруг я понимаю, что это животное, наверное, чуть больше собаки. Оно меньше нашей коровы и чуть больше собаки. Оно очень нежное, очень ласковое, дарит фантастическую эмоцию", - сказала Захарова на сессии ВЭФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров отреагировал на появление дипфейков с его участием
3 сентября, 13:27
Она добавила, что олени не раскрыты для тех, кто живет не на Севере. "Это (олени - ред.), на мой взгляд, должно стать одной из практических зацепок приезда туда", - отметила дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Захарова прокомментировала "сбой GPS" на борту самолета фон дер Ляйен
Вчера, 05:25
 
РоссияАрктикаСалехардМария ЗахароваДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала