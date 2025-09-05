https://ria.ru/20250905/arest-2039805506.html

Срок ареста активистам блока "Победа" в Молдавии продлили на 30 суток

Срок ареста активистам блока "Победа" в Молдавии продлили на 30 суток

Кишиневский суд продлил в четверг срок содержания под стражей активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Ильи и Ирины Вольчук ещё на 30 суток, сообщает РИА Новости, 05.09.2025

КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Кишиневский суд продлил в четверг срок содержания под стражей активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Ильи и Ирины Вольчук ещё на 30 суток, сообщает местный телеканал "Первый в Молдове". В разных населенных пунктах Молдавии 7 августа проводились 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор сообщил РИА Новости, что массовые обыски прошли у членов политформирования в Кишиневе и на севере Молдавии. Задержанные двое активистов блока Илья и Ирина Вольчук 8 августа получили по 30 суток предварительного ареста. Апелляционная палата Молдавии 3 сентября отклонила кассацию по их делу. "Ирине и Илье Вольчук суд сектора Чеканы продлил арест еще на 30 суток. "Свободу Илье и Ирине!", - скандировали сторонники политзаключенных, когда супругов увозили обратно в тюрьму №13", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

