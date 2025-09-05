https://ria.ru/20250905/alyaska-2039876656.html
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа - РИА Новости, 05.09.2025
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа
Президент Владимир Путин предложил использовать российские технологии добычи и сжижения газа на Аляске. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T09:01:00+03:00
2025-09-05T09:01:00+03:00
2025-09-05T10:48:00+03:00
аляска
владимир путин
вэф-2025
сша
дальневосточный федеральный университет
владивосток
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039873640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8d5abe8e21c23d9c761c006a007c09b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил использовать российские технологии добычи и сжижения газа на Аляске.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией."У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. <...> Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он также допустил возможность совместной деятельности России и Штатов в Арктике."На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", — пояснил президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036568612.html
https://ria.ru/20250830/kitay-2038461829.html
аляска
сша
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039873640_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76c8ae494d9f15f986200e1935126cef.jpg
Путин о предложениях по работе с американскими компаниями на Аляске
Путин подчеркнул, что у России есть хорошие предложения по работе с американскими компаниями на Аляске
2025-09-05T09:01
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, владимир путин, вэф-2025, сша, дальневосточный федеральный университет, владивосток, экономика, россия
Аляска, Владимир Путин, ВЭФ-2025, США, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Экономика, Россия