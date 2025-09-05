Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа - РИА Новости, 05.09.2025
09:01 05.09.2025 (обновлено: 10:48 05.09.2025)
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа
Президент Владимир Путин предложил использовать российские технологии добычи и сжижения газа на Аляске. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил использовать российские технологии добычи и сжижения газа на Аляске.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное &gt;&gt;По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией."У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. &lt;...&gt; Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Он также допустил возможность совместной деятельности России и Штатов в Арктике."На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", — пояснил президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Путин предложил использовать на Аляске российские технологии добычи газа

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил использовать российские технологии добычи и сжижения газа на Аляске.
Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>
По его словам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией.
"У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. <...> Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Он также допустил возможность совместной деятельности России и Штатов в Арктике.
"На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", — пояснил президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
