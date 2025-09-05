Рейтинг@Mail.ru
ЦБТ опроверг информацию о снятии запрета на продажу алкоголя онлайн
02:26 05.09.2025
ЦБТ опроверг информацию о снятии запрета на продажу алкоголя онлайн
Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) опроверг... РИА Новости, 05.09.2025
общество
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) опроверг РИА Новости информацию о снятии в России запрета на продажу алкоголя онлайн, которая появилась в Telegram-каналах. "Сообщения Telegram-каналов о том, что в России "разрешили" доставку алкоголя – фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве", - сказал представитель. Помимо этого, он напомнил, что сейчас к внедрению готовится цифровой сервис, который позволит подтвердить возраст при дистанционной продаже энергетических напитков. И использование биометрии позволит исключить возможность покупки энергетиков несовершеннолетними, потому что возраст покупателя будет проверяться как в момент формирования заказа, так и при его получении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
общество, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Покупатель выбирает алкоголь магазине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) опроверг РИА Новости информацию о снятии в России запрета на продажу алкоголя онлайн, которая появилась в Telegram-каналах.
"Сообщения Telegram-каналов о том, что в России "разрешили" доставку алкоголя – фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве", - сказал представитель.
Помимо этого, он напомнил, что сейчас к внедрению готовится цифровой сервис, который позволит подтвердить возраст при дистанционной продаже энергетических напитков. И использование биометрии позволит исключить возможность покупки энергетиков несовершеннолетними, потому что возраст покупателя будет проверяться как в момент формирования заказа, так и при его получении.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Посетитель разливает водку в пивном баре - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ: губернаторы трех регионов пообещали ужесточить продажу алкоголя
ОбществоРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
