https://ria.ru/20250905/alkogol-2039807620.html

ЦБТ опроверг информацию о снятии запрета на продажу алкоголя онлайн

ЦБТ опроверг информацию о снятии запрета на продажу алкоголя онлайн - РИА Новости, 05.09.2025

ЦБТ опроверг информацию о снятии запрета на продажу алкоголя онлайн

Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) опроверг... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T02:26:00+03:00

2025-09-05T02:26:00+03:00

2025-09-05T02:26:00+03:00

общество

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870113985_0:0:2487:1399_1920x0_80_0_0_99bc5ef0a39dd92ebc4966b394c2f185.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) опроверг РИА Новости информацию о снятии в России запрета на продажу алкоголя онлайн, которая появилась в Telegram-каналах. "Сообщения Telegram-каналов о том, что в России "разрешили" доставку алкоголя – фейк. Запрет на дистанционную доставку алкогольной продукции сохраняется в федеральном законодательстве", - сказал представитель. Помимо этого, он напомнил, что сейчас к внедрению готовится цифровой сервис, который позволит подтвердить возраст при дистанционной продаже энергетических напитков. И использование биометрии позволит исключить возможность покупки энергетиков несовершеннолетними, потому что возраст покупателя будет проверяться как в момент формирования заказа, так и при его получении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/rossiya-2039559369.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025