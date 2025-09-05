https://ria.ru/20250905/aglaya-2039989586.html

Аглае Тарасовой может грозить до 13,5 года, рассказал юрист

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой может грозить до 13,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков и их хранение, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. "Статья 229.1 Уголовного кодекса (Контрабанда наркотических веществ) предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы до семи лет, то есть относит данное правонарушение к категории тяжких. Если же в процессе расследования будет установлено, что имел место значительный размер наркотических средств, Тарасова может быть осуждена на срок до 10 лет. При этом, помимо вменяемой ей контрабанды наркотических средств, скорее всего ей будет и предъявлено обвинение в хранении. По итогам, путем сложения наказаний, ей может грозить до 13,5 лет лишения свободы", - рассказал Хаминский.

