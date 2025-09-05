https://ria.ru/20250905/aglaja-2039981669.html
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 05.09.2025
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T13:17:00+03:00
2025-09-05T13:17:00+03:00
2025-09-05T14:23:00+03:00
культура
происшествия
россия
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039983599_0:153:2591:1611_1920x0_80_0_0_52bb0f8d1b3583a82304f46bc7cd0fbc.jpg
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ч.1 ст. 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой стать, Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250905/tarasova-2039990089.html
https://ria.ru/20250904/moskva-2039655047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039983599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36e4c682c8110bec7daf0c7b07e71d66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Культура, Происшествия, Россия, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Аглае Тарасовой может грозить от 3 до 7 лет за контрабанду наркотиков