Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков

Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 05.09.2025

Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков

Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ч.1 ст. 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой стать, Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

