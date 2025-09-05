Рейтинг@Mail.ru
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Культура
 
13:17 05.09.2025 (обновлено: 14:23 05.09.2025)
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков
Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. РИА Новости, 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ. Источник в правоохранительных органах сообщил, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ч.1 ст. 229.1 УК РФ). Как следует из санкции инкриминируемой стать, Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
россия
происшествия, россия, аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Культура, Происшествия, Россия, Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Аглае Тарасовой может грозить до семи лет за контрабанду наркотиков

Аглае Тарасовой может грозить от 3 до 7 лет за контрабанду наркотиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова
Актриса Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актрисе Аглае Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, следует из инкриминируемой ей статьи Уголовного кодекса РФ.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово", в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аглая Тарасова: биография, скандалы и личная жизнь актрисы
13:47
Актрисе вменяется контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).
Как следует из санкции инкриминируемой стать, Тарасовой грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Культура Происшествия Россия Аглая Тарасова Домодедово (аэропорт)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала