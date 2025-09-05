https://ria.ru/20250905/aes-2040049342.html
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), действующей в Певеке на Чукотке, представители МАГАТЭ назвали ее мировым лидером среди атомных станций малой мощности, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). "Представители международной организации ознакомились с уникальным российским опытом в области эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования", - говорится в сообщении.В ходе ознакомительной экскурсии гости прошли по береговой площадке, молу-причалу, а также побывали непосредственно на самом плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе ПАТЭС, осмотрев основные производственные помещения станции. На борту плавучего энергоблока прошло совещание по вопросам использования опыта безопасной эксплуатации реакторов. Участники рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности "Росэнергоатома" в части перспективного развития малой энергетики. Представители МАГАТЭ в свою очередь представили свое видение перспектив развития атомных станций малой мощности в мире и роли ПАТЭС в этом процессе. "В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах", - сказал заместитель генерального директора - руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, слова которого приведены в сообщении. Плавучая атомная станция на Чукотке уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России - Певека, добавил он. "Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - подчеркнул Чудаков.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), действующей в Певеке на Чукотке, представители МАГАТЭ назвали ее мировым лидером среди атомных станций малой мощности, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
«
"Представители международной организации ознакомились с уникальным российским опытом в области эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования", - говорится в сообщении.
В ходе ознакомительной экскурсии гости прошли по береговой площадке, молу-причалу, а также побывали непосредственно на самом плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе ПАТЭС, осмотрев основные производственные помещения станции.
На борту плавучего энергоблока прошло совещание по вопросам использования опыта безопасной эксплуатации реакторов. Участники рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности "Росэнергоатома
" в части перспективного развития малой энергетики. Представители МАГАТЭ
в свою очередь представили свое видение перспектив развития атомных станций малой мощности в мире и роли ПАТЭС в этом процессе.
"В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах", - сказал заместитель генерального директора - руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, слова которого приведены в сообщении.
Плавучая атомная станция на Чукотке
уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России
- Певека
, добавил он.
"Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - подчеркнул Чудаков.