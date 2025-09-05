https://ria.ru/20250905/aes-2040049342.html

Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке

Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке - РИА Новости, 05.09.2025

Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке

Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T16:54:00+03:00

2025-09-05T16:54:00+03:00

2025-09-05T16:54:00+03:00

певек

чукотка

россия

магатэ

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_0:3:1330:751_1920x0_80_0_0_66ff88907fd24a883435c64b156ccad3.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), действующей в Певеке на Чукотке, представители МАГАТЭ назвали ее мировым лидером среди атомных станций малой мощности, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). "Представители международной организации ознакомились с уникальным российским опытом в области эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования", - говорится в сообщении.В ходе ознакомительной экскурсии гости прошли по береговой площадке, молу-причалу, а также побывали непосредственно на самом плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе ПАТЭС, осмотрев основные производственные помещения станции. На борту плавучего энергоблока прошло совещание по вопросам использования опыта безопасной эксплуатации реакторов. Участники рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности "Росэнергоатома" в части перспективного развития малой энергетики. Представители МАГАТЭ в свою очередь представили свое видение перспектив развития атомных станций малой мощности в мире и роли ПАТЭС в этом процессе. "В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах", - сказал заместитель генерального директора - руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, слова которого приведены в сообщении. Плавучая атомная станция на Чукотке уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России - Певека, добавил он. "Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - подчеркнул Чудаков.

https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html

https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html

певек

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

певек, чукотка, россия, магатэ, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"