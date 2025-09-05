Рейтинг@Mail.ru
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 05.09.2025
https://ria.ru/20250905/aes-2040049342.html
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке - РИА Новости, 05.09.2025
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке
Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T16:54:00+03:00
2025-09-05T16:54:00+03:00
певек
чукотка
россия
магатэ
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_0:3:1330:751_1920x0_80_0_0_66ff88907fd24a883435c64b156ccad3.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), действующей в Певеке на Чукотке, представители МАГАТЭ назвали ее мировым лидером среди атомных станций малой мощности, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома"). &quot;Представители международной организации ознакомились с уникальным российским опытом в области эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования&quot;, - говорится в сообщении.В ходе ознакомительной экскурсии гости прошли по береговой площадке, молу-причалу, а также побывали непосредственно на самом плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе ПАТЭС, осмотрев основные производственные помещения станции. На борту плавучего энергоблока прошло совещание по вопросам использования опыта безопасной эксплуатации реакторов. Участники рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности "Росэнергоатома" в части перспективного развития малой энергетики. Представители МАГАТЭ в свою очередь представили свое видение перспектив развития атомных станций малой мощности в мире и роли ПАТЭС в этом процессе. "В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах", - сказал заместитель генерального директора - руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, слова которого приведены в сообщении. Плавучая атомная станция на Чукотке уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России - Певека, добавил он. "Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - подчеркнул Чудаков.
https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
певек
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758440311_164:0:1167:752_1920x0_80_0_0_ebe439e989590f61811304ce9843da2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
певек, чукотка, россия, магатэ, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Певек, Чукотка, Россия, МАГАТЭ, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Делегация МАГАТЭ впервые побывала на плавучей АЭС на Чукотке

Делегация МАГАТЭ впервые побывала на единственной в мире плавучей АЭС в России

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
Перейти в медиабанк
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии впервые побывала с ознакомительным визитом на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), действующей в Певеке на Чукотке, представители МАГАТЭ назвали ее мировым лидером среди атомных станций малой мощности, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
«

"Представители международной организации ознакомились с уникальным российским опытом в области эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования", - говорится в сообщении.

Крупногабаритные стальные трубы для изготовления комплектующих имитационной и активной зон уникального реактора проекта Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным
20 июня, 07:46
В ходе ознакомительной экскурсии гости прошли по береговой площадке, молу-причалу, а также побывали непосредственно на самом плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе ПАТЭС, осмотрев основные производственные помещения станции.
На борту плавучего энергоблока прошло совещание по вопросам использования опыта безопасной эксплуатации реакторов. Участники рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности "Росэнергоатома" в части перспективного развития малой энергетики. Представители МАГАТЭ в свою очередь представили свое видение перспектив развития атомных станций малой мощности в мире и роли ПАТЭС в этом процессе.
"В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах", - сказал заместитель генерального директора - руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, слова которого приведены в сообщении.
Плавучая атомная станция на Чукотке уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России - Певека, добавил он.
"Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - подчеркнул Чудаков.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Росатом" запустил завод по выпуску топлива для атомной энергетики будущего
25 декабря 2024, 15:34
 
ПевекЧукоткаРоссияМАГАТЭРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала