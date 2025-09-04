Рейтинг@Mail.ru
17:17 04.09.2025
Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта
ГРОЗНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Президент РФ своим Указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Присвоение звания, отметил Кадыров, является справедливой оценкой его труда, мужества и преданности родине. "Я глубоко признателен Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым и оказанное доверие. От всей души поздравляю Магомеда Даудова с этим важным событием! Искренне желаю ему крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо нашей великой страны", - добавил он.
россия, магомед даудов, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Магомед Даудов
Магомед Даудов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Президент РФ своим Указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Присвоение звания, отметил Кадыров, является справедливой оценкой его труда, мужества и преданности родине.
"Я глубоко признателен Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым и оказанное доверие. От всей души поздравляю Магомеда Даудова с этим важным событием! Искренне желаю ему крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо нашей великой страны", - добавил он.
РоссияМагомед ДаудовРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
