Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта
Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 04.09.2025
Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта
Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:17:00+03:00
2025-09-04T17:17:00+03:00
2025-09-04T17:17:00+03:00
ГРОЗНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Президент РФ своим Указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Присвоение звания, отметил Кадыров, является справедливой оценкой его труда, мужества и преданности родине. "Я глубоко признателен Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым и оказанное доверие. От всей души поздравляю Магомеда Даудова с этим важным событием! Искренне желаю ему крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо нашей великой страны", - добавил он.
