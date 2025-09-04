https://ria.ru/20250904/zvanie-2039724955.html

Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта - РИА Новости, 04.09.2025

Путин присвоил председателю правительства Чечни звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:17:00+03:00

2025-09-04T17:17:00+03:00

2025-09-04T17:17:00+03:00

россия

магомед даудов

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867341713_0:43:3081:1777_1920x0_80_0_0_2cc7ddef010666e0b6d1aabe0b06e0d0.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил председателю правительства Чечни Магомеду Даудову звание генерал-лейтенанта, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. "Президент РФ своим Указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства ЧР Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремлённой службы на благо Отечества", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Присвоение звания, отметил Кадыров, является справедливой оценкой его труда, мужества и преданности родине. "Я глубоко признателен Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку деятельности представителя команды, основанной Ахматом-Хаджи Кадыровым и оказанное доверие. От всей души поздравляю Магомеда Даудова с этим важным событием! Искренне желаю ему крепкого здоровья и дальнейших свершений на благо нашей великой страны", - добавил он.

https://ria.ru/20250822/putin-2037023691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магомед даудов, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)