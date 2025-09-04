https://ria.ru/20250904/zhitel-2039700159.html
Житель Польши угрожал убить начальника полиции и взорвать прокуратуру
Житель Польши угрожал убить начальника полиции и взорвать прокуратуру - РИА Новости, 04.09.2025
Житель Польши угрожал убить начальника полиции и взорвать прокуратуру
Житель Польши угрожал убить начальника полиции города Тыхы на юге страны, взорвать прокуратуру и применить боевые газы, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 04.09.2025
ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Житель Польши угрожал убить начальника полиции города Тыхы на юге страны, взорвать прокуратуру и применить боевые газы, сообщает радиостанция RMF FM. "Тридцатисемилетний мужчина по электронной почте отправил угрозы начальнику полиции города Тыхы и в местную прокуратуру. Он писал, что собирается убить начальника местной полиции и взорвать здание районной прокуратуры", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина угрожал использовать боевые газы, якобы купленные в даркнете - зарин и 3-метилфентанил, уточняет радиостанция. Полицейские задержали автора угроз, которым оказался 37-летний Михал Б., который живет в Тыхах. Также были проведены обыски, результаты которых пока не разглашаются. По данным радиостанции, мужчина не признал свою вину, но дал объяснения. Ему уже предъявлены обвинения. Он будет отвечать за угрозы, а также за попытки повлиять на служебную деятельность полиции и прокуратуры. Ему грозит до 5 лет тюрьмы. По решению суда автор угроз временно арестован на 3 месяца.
