На востоке Афганистана произошло новое землетрясение
20:13 04.09.2025 (обновлено: 22:14 04.09.2025)
На востоке Афганистана произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.Позже сейсмологи понизили магнитуду до 5,6 балла.По информации сейсмологов, толчки произошли в 16:56 по времени UTC в 41 километре от города Джалалабад с населением 200 тысяч человек и в 109 километрах от города Пешавар в Пакистане. Очаг залегал на глубине десять километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана поздно вечером 31 августа. Магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от Джелалабада и залегал на глубине десять километров. Затем последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшер. Оно разрушило многие деревни и перегрузило хрупкую систему здравоохранения Афганистана, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Афганистана, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Позже сейсмологи понизили магнитуду до 5,6 балла.
По информации сейсмологов, толчки произошли в 16:56 по времени UTC в 41 километре от города Джалалабад с населением 200 тысяч человек и в 109 километрах от города Пешавар в Пакистане. Очаг залегал на глубине десять километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана поздно вечером 31 августа. Магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от Джелалабада и залегал на глубине десять километров. Затем последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшер. Оно разрушило многие деревни и перегрузило хрупкую систему здравоохранения Афганистана, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.
