В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 04.09.2025
07:38 04.09.2025
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 04.09.2025
в мире
аргентина
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 04.10 по времени UTC (07.10 мск) в 186 километрах к западу от города Сальта с населением 512 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 176 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Новости
в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9

На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 04.10 по времени UTC (07.10 мск) в 186 километрах к западу от города Сальта с населением 512 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 176 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
В миреАргентина
 
 
