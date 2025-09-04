https://ria.ru/20250904/zemletryasenie-2039563294.html

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9

04.09.2025

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Аргентины

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Аргентины, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 04.10 по времени UTC (07.10 мск) в 186 километрах к западу от города Сальта с населением 512 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 176 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

