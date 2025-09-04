https://ria.ru/20250904/zelenskiy-2039765811.html
Зеленский сделал новое заявление о европейских войсках на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
владимир зеленский
эммануэль макрон
дональд трамп
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Появление западного военного контингента на Украине "неизбежно", утверждает Владимир Зеленский. Эти слова он произнес на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих."Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать, о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем", — заявил он.Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием главы киевского режима. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.В российском МИД также неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией.
