Зеленский сделал новое заявление о европейских войсках на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 04.09.2025 (обновлено: 23:54 04.09.2025)
Зеленский сделал новое заявление о европейских войсках на Украине
Появление западного военного контингента на Украине "неизбежно", утверждает Владимир Зеленский. Эти слова он произнес на пресс-конференции по итогам встречи так РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Появление западного военного контингента на Украине "неизбежно", утверждает Владимир Зеленский. Эти слова он произнес на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих."Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать, о каких странах идет речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем", — заявил он.Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием главы киевского режима. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.В российском МИД также неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией.
в мире, украина, франция, россия, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
