Зеленский будет затягивать конфликт на Украине, заявил Сальдо

Зеленский будет затягивать конфликт на Украине, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2025

Зеленский будет затягивать конфликт на Украине, заявил Сальдо

Владимир Зеленский будет продолжать "петлять" и максимально затягивать конфликт на Украине, играя роль "злого лидера", иной задачи у него нет, верить ему... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:32:00+03:00

2025-09-04T04:32:00+03:00

2025-09-04T04:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

владивосток

владимир зеленский

владимир сальдо

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский будет продолжать "петлять" и максимально затягивать конфликт на Украине, играя роль "злого лидера", иной задачи у него нет, верить ему нельзя, высказал мнение в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Моя твердая уверенность - Зеленский будет продолжать петлять и максимально продолжать конфликт. В данном случае Зеленский как раз относится к числу тех, несомненно, его можно назвать лидером киевского режима, только он злой лидер. И этот злой лидер будет продолжать играть злую роль. И будет все делать для того, чтобы продолжалась ситуация, которая начата, продолжались боевые действия, потому что у него другой даже и задачи нет", - сказал Сальдо. По мнению губернатора, Зеленского подготовили, "внедрили в киевский режим" и дали его возглавить, что привело к затягиванию конфликта. "Он не думает ни о людях, которые живут в оставшихся под киевским режимом территориях, он не думает о том, что произойдет дальше. Его интересует только то задание, которое ему дали и внедрили еще лет 8-10 назад. Поэтому верить ему нельзя", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

украина

херсонская область

владивосток

2025

