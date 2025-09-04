Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с Уиткоффом в Париже
16:01 04.09.2025 (обновлено: 17:12 04.09.2025)
Зеленский встретился с Уиткоффом в Париже
© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в Париже со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Зеленский уже встретился со спецпредставителем Трампа Уиткоффом. Дальше у лидеров запланирован общий звонок президенту Трампу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
