02:18 04.09.2025
Зарплаты некоторых бюджетников увеличатся с 1 октября
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей увеличат в РФ на 7,6% с 1 октября, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. В нем указано, что федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда для ряда категорий работников на 7,6%. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда для перечисленных категорий были введены новые системы оплаты труда.
Зарплаты некоторых бюджетников увеличатся с 1 октября

Зарплаты некоторых бюджетников увеличатся на 7,6% с 1 октября

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей увеличат в РФ на 7,6% с 1 октября, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем указано, что федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда для ряда категорий работников на 7,6%.
Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Мера затронет работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда для перечисленных категорий были введены новые системы оплаты труда.
