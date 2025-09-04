Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о размытости старых цивилизационных основ Запада - РИА Новости, 04.09.2025
12:02 04.09.2025
Захарова заявила о размытости старых цивилизационных основ Запада
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Старые цивилизационные основы Запада оказались размыты вследствие миграции, и того Запада, который в России привыкли считать цивилизационно близким, уже не существует, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Кто сейчас составляет население так называемого близкого цивилизационно нам Запада? Какое количество людей, переехавших из различных регионов мира - из Китая, Азии, с Ближнего Востока, из Севера Африки и Латинской Америки? Что осталось-то в этой Западной Европе или далее на Запад от исходных цивилизационных корней?"- сказала она, выступая на сессии ВЭФ. Дипломат указала, что с цивилизационной точки зрения Запад оказался размыт и утратил свои основы, но в России продолжали жить с мифологией о близости цивилизаций. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, мария захарова, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025, запад, европа, миграция
Россия, Мария Захарова, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025, Запад, Европа, Миграция
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Старые цивилизационные основы Запада оказались размыты вследствие миграции, и того Запада, который в России привыкли считать цивилизационно близким, уже не существует, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто сейчас составляет население так называемого близкого цивилизационно нам Запада? Какое количество людей, переехавших из различных регионов мира - из Китая, Азии, с Ближнего Востока, из Севера Африки и Латинской Америки? Что осталось-то в этой Западной Европе или далее на Запад от исходных цивилизационных корней?"- сказала она, выступая на сессии ВЭФ.
Дипломат указала, что с цивилизационной точки зрения Запад оказался размыт и утратил свои основы, но в России продолжали жить с мифологией о близости цивилизаций.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заголовок открываемого материала