Запад воспринимает развитие медиапотенциала как угрозу, заявила Захарова

в мире
россия
канада
сша
мария захарова
huawei technologies
tiktok
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Западные страны воспринимают развитие медиапотенциала в незападных странах как угрозу и применяют репрессивные меры в попытках остановить его, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Брюссель и прочие западные столицы рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Они доминировали и продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что здесь новые технологии, и здесь они не могут держать тот же темп", - сказала она, участвуя в сессии ВЭФ. В качестве примера Захарова напомнила о преследовании финансового директора Huawei в Канаде по запросу из США и о допросе исполнительного директора TikTok в американском конгрессе. "В отношении азиатских IT-платформ и технологий активно применяется санкционная политика, осуществляются попытки нейтрализовать любой альтернативный контент", - подчеркнула он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
