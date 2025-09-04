Рейтинг@Mail.ru
Запад воспринимает развитие медиапотенциала как угрозу, заявила Захарова - РИА Новости, 04.09.2025
11:27 04.09.2025
Запад воспринимает развитие медиапотенциала как угрозу, заявила Захарова
Запад воспринимает развитие медиапотенциала как угрозу, заявила Захарова
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Западные страны воспринимают развитие медиапотенциала в незападных странах как угрозу и применяют репрессивные меры в попытках остановить его, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Брюссель и прочие западные столицы рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Они доминировали и продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что здесь новые технологии, и здесь они не могут держать тот же темп", - сказала она, участвуя в сессии ВЭФ. В качестве примера Захарова напомнила о преследовании финансового директора Huawei в Канаде по запросу из США и о допросе исполнительного директора TikTok в американском конгрессе. "В отношении азиатских IT-платформ и технологий активно применяется санкционная политика, осуществляются попытки нейтрализовать любой альтернативный контент", - подчеркнула он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Запад воспринимает развитие медиапотенциала как угрозу, заявила Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Западные страны воспринимают развитие медиапотенциала в незападных странах как угрозу и применяют репрессивные меры в попытках остановить его, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Брюссель и прочие западные столицы рассматривают развитие медиапотенциала нашего региона как вызов и прямую угрозу своему минувшему доминированию. Они доминировали и продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что здесь новые технологии, и здесь они не могут держать тот же темп", - сказала она, участвуя в сессии ВЭФ.
В качестве примера Захарова напомнила о преследовании финансового директора Huawei в Канаде по запросу из США и о допросе исполнительного директора TikTok в американском конгрессе.
"В отношении азиатских IT-платформ и технологий активно применяется санкционная политика, осуществляются попытки нейтрализовать любой альтернативный контент", - подчеркнула он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
