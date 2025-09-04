Рейтинг@Mail.ru
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/zaharova-2039641971.html
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае - РИА Новости, 04.09.2025
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в разговоре с ней высокопоставленный китайский чиновник связал ее популярность в Китае с... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:27:00+03:00
2025-09-04T12:27:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в разговоре с ней высокопоставленный китайский чиновник связал ее популярность в Китае с красотой, а не с частой критикой США. "Один высокопоставленный китайский чиновник - была частная беседа, поэтому не буду говорить, кто - сказал мне как-то: "Знаете, вы в Китае очень популярны", - рассказала она, выступая на сессии ВЭФ. Захарова рассказала, что в ответ решила пошутить и спросила, связана ли ее популярность с тем, как она часто критикует США. "Он на меня загадочно посмотрел и сказал: "Ничего подобного. Потому что вы красивая", - передала она ответ собеседника из Китая. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Китай, США, Россия, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае

Популярность Захаровой в Китае связана с ее красотой, а не критикой США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в разговоре с ней высокопоставленный китайский чиновник связал ее популярность в Китае с красотой, а не с частой критикой США.
"Один высокопоставленный китайский чиновник - была частная беседа, поэтому не буду говорить, кто - сказал мне как-то: "Знаете, вы в Китае очень популярны", - рассказала она, выступая на сессии ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
Вчера, 11:14
Захарова рассказала, что в ответ решила пошутить и спросила, связана ли ее популярность с тем, как она часто критикует США.
"Он на меня загадочно посмотрел и сказал: "Ничего подобного. Потому что вы красивая", - передала она ответ собеседника из Китая.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путина во Владивостоке научили сленговым словам
Вчера, 11:54
 
В миреКитайСШАРоссияМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала