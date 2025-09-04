https://ria.ru/20250904/zaharova-2039641971.html
Захаровой рассказали, с чем связана ее популярность в Китае
2025-09-04T12:27:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в разговоре с ней высокопоставленный китайский чиновник связал ее популярность в Китае с красотой, а не с частой критикой США. "Один высокопоставленный китайский чиновник - была частная беседа, поэтому не буду говорить, кто - сказал мне как-то: "Знаете, вы в Китае очень популярны", - рассказала она, выступая на сессии ВЭФ. Захарова рассказала, что в ответ решила пошутить и спросила, связана ли ее популярность с тем, как она часто критикует США. "Он на меня загадочно посмотрел и сказал: "Ничего подобного. Потому что вы красивая", - передала она ответ собеседника из Китая. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
