04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 04.09.2025
После ликвидации УПЦ церкви превратят в гостиницы и сауны, заявили в МИД
После ликвидации УПЦ церкви превратят в гостиницы и сауны, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
После ликвидации УПЦ церкви превратят в гостиницы и сауны, заявили в МИД
После ликвидации канонической Украинской православной церкви, к которой стремится киевский режим, церкви УПЦ превратят в гостиницы, сауны и другие заведения, не РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. После ликвидации канонической Украинской православной церкви, к которой стремится киевский режим, церкви УПЦ превратят в гостиницы, сауны и другие заведения, не связанные с религией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, сообщил глава службы Виктор Еленский. "Совершенно очевидно, что замах на обезглавливание этой крупнейшей конфессии на Украине киевским режимом будет реализовываться, после чего расправа над ее оставшимися приходами будет делом времени ... Когда отберут все эти храмы окончательно, что же там будет? Могу сказать. Там будет что угодно - бани, сауны, магазины, гостиницы, туристические центры", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
После ликвидации УПЦ церкви превратят в гостиницы и сауны, заявили в МИД

Захарова: после ликвидации УПЦ церкви превратят в гостиницы и сауны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. После ликвидации канонической Украинской православной церкви, к которой стремится киевский режим, церкви УПЦ превратят в гостиницы, сауны и другие заведения, не связанные с религией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви, сообщил глава службы Виктор Еленский.
"Совершенно очевидно, что замах на обезглавливание этой крупнейшей конфессии на Украине киевским режимом будет реализовываться, после чего расправа над ее оставшимися приходами будет делом времени ... Когда отберут все эти храмы окончательно, что же там будет? Могу сказать. Там будет что угодно - бани, сауны, магазины, гостиницы, туристические центры", - сказала она на брифинге для СМИ на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
