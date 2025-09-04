https://ria.ru/20250904/zaharova-2039535438.html
В МИД назвали гарантии безопасности для Украины неприемлемыми
В МИД назвали гарантии безопасности для Украины неприемлемыми - РИА Новости, 04.09.2025
В МИД назвали гарантии безопасности для Украины неприемлемыми
Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров - даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МИД назвали гарантии безопасности для Украины неприемлемыми
