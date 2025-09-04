Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы около ЗАЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 04.09.2025 (обновлено: 16:45 04.09.2025)
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы около ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило агентство.
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило агентство."Команда МАГАТЭ на прошлой неделе неоднократно фиксировала звуки взрывов и военной активности за пределами станции. Сегодня утром эксперты сообщили о шести взрывах в непосредственной близости, однако угрозы для ядерной безопасности выявлено не было", - говорится в релизе агентства.МАГАТЭ уточнило, что особую опасность продолжают представлять проблемы с доступом к охлаждающей воде и крайне нестабильное внешнее электроснабжение. Агентство отметило, что уже четыре месяца ЗАЭС вынуждена полагаться всего на одну внешнюю линию электропередачи, необходимую для охлаждения шести остановленных реакторов и других критически важных функций, тогда как до конфликта таких линий было десять.Как ранее неоднократно указывала российская сторона, МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно киевский режим подвергает опасности Запорожскую АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы около ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали шесть взрывов в непосредственной близости от ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ в четверг объявили о шести взрывах в непосредственной близости от Запорожской АЭС (ЗАЭС), но угрозы для ядерной безопасности не было, заявило агентство.
"Команда МАГАТЭ на прошлой неделе неоднократно фиксировала звуки взрывов и военной активности за пределами станции. Сегодня утром эксперты сообщили о шести взрывах в непосредственной близости, однако угрозы для ядерной безопасности выявлено не было", - говорится в релизе агентства.
МАГАТЭ уточнило, что особую опасность продолжают представлять проблемы с доступом к охлаждающей воде и крайне нестабильное внешнее электроснабжение. Агентство отметило, что уже четыре месяца ЗАЭС вынуждена полагаться всего на одну внешнюю линию электропередачи, необходимую для охлаждения шести остановленных реакторов и других критически важных функций, тогда как до конфликта таких линий было десять.
Как ранее неоднократно указывала российская сторона, МАГАТЭ не хочет констатировать, что именно киевский режим подвергает опасности Запорожскую АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС
3 сентября, 22:12
