https://ria.ru/20250904/zabolevaniya-2039529872.html

Назван регион-лидер по уровню психических заболеваний

Ненецкий автономный округ занял первое место рейтинга российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года, следует из...

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ненецкий автономный округ занял первое место рейтинга российских регионов по уровню заболеваемости психическими расстройствами по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в Ненецком автономном округе наибольшее количество людей, которые заболели психическим расстройством или обрели расстройство поведения впервые в жизни. Оно составило 703,4 на 100 тысяч населения за 2024 год. Второе место в рейтинге занимает Архангельская область, в которой на 100 тысяч человек 697.4 обрели психическое заболевание. За ней идет Республика Карелия с показателем 556.3. В топ-5 входят Республика Мордовия (554 на 100 тыс.) и Ямало-ненецкий автономный округ (551,6 на 100 тыс.) На последнем месте рейтинга оказалась Чеченская Республика, в которой заболеваемость на 100 тысяч человек составила 42,8, город Севастополь с показателем в 73,7 и Брянская область с 96,8.

