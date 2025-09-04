Рейтинг@Mail.ru
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек - РИА Новости, 04.09.2025
05:49 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/yakutiya-2039549133.html
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек - РИА Новости, 04.09.2025
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек
Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:49:00+03:00
2025-09-04T05:49:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал", - рассказали в пресс-службе. По данным ГУМЧС, на месте происшествия находится отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Поясняется, что на момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек. Их выводят на поверхность. "Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин", - добавили в ведомстве.
россия
Новости
ru-RU
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек

МЧС: при обрушении горной породы в Якутии пострадал человек

ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГУМЧС, на месте происшествия находится отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника.
Поясняется, что на момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек. Их выводят на поверхность.
"Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин", - добавили в ведомстве.
