https://ria.ru/20250904/yakutiya-2039549133.html
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек - РИА Новости, 04.09.2025
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек
Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:49:00+03:00
2025-09-04T05:49:00+03:00
2025-09-04T05:49:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал", - рассказали в пресс-службе. По данным ГУМЧС, на месте происшествия находится отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Поясняется, что на момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек. Их выводят на поверхность. "Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250902/dtp-2038982147.html
https://ria.ru/20250903/ljudi-2039359788.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек
МЧС: при обрушении горной породы в Якутии пострадал человек