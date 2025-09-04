https://ria.ru/20250904/yakutiya-2039549133.html

В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек

В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек - РИА Новости, 04.09.2025

В Якутии на руднике обрушилась горная порода, пострадал человек

Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 04.09.2025

ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Горная порода обрушилась на руднике в Якутии, пострадал один человек, рабочий персонал выводят на поверхность, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал", - рассказали в пресс-службе. По данным ГУМЧС, на месте происшествия находится отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Поясняется, что на момент обрушения горной породы, на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находилось 55 человек. Их выводят на поверхность. "Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин", - добавили в ведомстве.

россия

2025

