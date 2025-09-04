https://ria.ru/20250904/vzryv-2039635046.html

В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 04.09.2025

В Сумской области прогремели взрывы

04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в поселке Низы в Сумской области на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Взрыв в Низах на Сумщине (в Сумской области - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

