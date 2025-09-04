Рейтинг@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году
04.09.2025
В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году
В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2025
В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году
Вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков... РИА Новости, 04.09.2025
экономика
россия
владивосток
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. "Порядка 340-350 тысяч тонн (ожидаем вылов - ред.). Основная путина уже закончилась - 311 тысяч тонн мы поймали на сегодня. Порядка еще где-то 20-30 тысяч ждем", - сообщил он, комментируя прогноз по вылову лососевых в 2025 году. Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточный федеральный университет
В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году

Росрыболовство: в 2025 году ожидается вылов 340-350 тысяч тонн лосося

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.
"Порядка 340-350 тысяч тонн (ожидаем вылов - ред.). Основная путина уже закончилась - 311 тысяч тонн мы поймали на сегодня. Порядка еще где-то 20-30 тысяч ждем", - сообщил он, комментируя прогноз по вылову лососевых в 2025 году.
Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Глава Росрыболовства рассказал о наращивании поставок рыбы
Экономика Россия Владивосток Илья Шестаков Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) Дальневосточный федеральный университет
 
 
