В Росрыболовстве рассказали о прогнозе по вылову лососевых в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вылов лососевых в России в 2025 году ожидается на уровне 340-350 тысяч тонн, поймано уже 311 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме. "Порядка 340-350 тысяч тонн (ожидаем вылов - ред.). Основная путина уже закончилась - 311 тысяч тонн мы поймали на сегодня. Порядка еще где-то 20-30 тысяч ждем", - сообщил он, комментируя прогноз по вылову лососевых в 2025 году. Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

