https://ria.ru/20250904/vuchich-2039671131.html

Вучич опроверг утверждения о том, что Путин его не ценит

Вучич опроверг утверждения о том, что Путин его не ценит - РИА Новости, 04.09.2025

Вучич опроверг утверждения о том, что Путин его не ценит

Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит". РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:30:00+03:00

2025-09-04T14:30:00+03:00

2025-09-04T14:30:00+03:00

в мире

сербия

россия

пекин

владимир путин

александр вучич

александр невский

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_6ae04e06058ef177d1bef9ce125f755d.jpg

БЕЛГРАД, 4 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич отверг утверждения политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы его "не ценит". Президент России и глава сербского государства провели встречу 2 сентября в Пекине. По словам Вучича, они обсудили двусторонние отношения и энергетику, в частности поставки российского газа и взаимодействие с "Росатомом", военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах, а также взаимодействие в культурной сфере. "Они (политические оппоненты - ред.) мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден (орден Александра Невского в январе 2019 года - ред.), кроме меня. Разве дал его (экс-президенту Сербии Борису - ред.) Тадичу, (экс-мэру Белграда Драгану - ред.) Джиласу, разве дал ему кому-то из нынешних протестующих? Разве вручил его кому-либо другому? Только мне. Спустя 104 или 105 лет после вручения (экс-главе правительства Сербии - ред.) Николе Пашичу. Его мне вручил не (первый президент РФ Борис - ред.) Ельцин или (президент СССР Михаил - ред.) Горбачев, но Путин. Но они (оппоненты - ред.) лучше меня знают, что Путин обо мне думает, и даже знают лучше, чем он сам", - заявил сербский лидер, трансляцию вело агентство Танюг.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что встречи президента России с сербским коллегой традиционно проходят в доброй обстановке "весьма и весьма предметно".

https://ria.ru/20250902/peregovory-2039209463.html

сербия

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, пекин, владимир путин, александр вучич, александр невский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"