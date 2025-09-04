https://ria.ru/20250904/vtb-2039745994.html

ВТБ: дальневосточный бизнес стал втрое чаще регистрировать товарные знаки

ВТБ: дальневосточный бизнес стал втрое чаще регистрировать товарные знаки - РИА Новости, 04.09.2025

ВТБ: дальневосточный бизнес стал втрое чаще регистрировать товарные знаки

В первом полугодии 2025 года дальневосточные предприятия кратно нарастили количество заявок на регистрацию товарных знаков, поданных через сервис ВТБ, этот... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:19:00+03:00

2025-09-04T18:19:00+03:00

2025-09-04T18:19:00+03:00

втб (банк)

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/27/1562942740_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_f4e0e4b1ac738b1e1b7d373cf2d530c1.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В первом полугодии 2025 года дальневосточные предприятия кратно нарастили количество заявок на регистрацию товарных знаков, поданных через сервис ВТБ, этот показатель увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин. Заявление прозвучало в рамках ВЭФ-2025, который сейчас проходит во Владивостоке. В прошлом году основной спрос в регионе демонстрировала сфера оптовой и розничной торговли. В этом году к компаниям из этих сфер добавились производители продуктов питания и косметических товаров, а также представители общепита. "Российские предприниматели на Дальнем Востоке активно наращивают обороты, что наглядно демонстрирует рост активности по регистрации новых товарных знаков",– отметил Солонин, его слова приводит пресс-служба банка. По числу заявок на Дальнем Востоке лидируют бренды в следующих категориях: кондитерские изделия, кафе и рестораны, аптеки, косметика. Также в 2025 году подавали заявки дальневосточные компании, занимающиеся онлайн-торговлей, продажами авто и изделий из кожи. По данным Роспатента, на текущий момент в России действуют свыше 980 тысяч товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей. Ведомство связывает спрос на товарные знаки с развитием культуры интеллектуальной собственности в стране.

https://ria.ru/20250904/vtb-2039729065.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), дальний восток