ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморья
ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморья - РИА Новости, 04.09.2025
ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморья
Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов и первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:42:00+03:00
2025-09-04T14:42:00+03:00
2025-09-04T14:45:00+03:00
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов и первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписали соглашение о финансировании стипендий, стажировок и премий студентам и преподавателям Приморья, сообщает пресс-служба банка. Средства пойдут на поддержку образовательных программ, изобретательских проектов, цифровые сервисы и инфраструктуру колледжей. Первый взнос в фонд внесет финорганизация. Банк и правительство Приморского края также будут выстраивать сотрудничество по зарплатным и кампусным проектам, разработке ипотечных программам, развитию платежной инфраструктуры. "Поддержка образования и развитие студентов – это наш вклад в талантливых ребят и их карьерные перспективы. Мы работаем не только с высшими учебными заведениями, но и сузами по всей стране, включая Дальний Восток. Весной этого года мы провели в регионе марафон финансовой грамотности, в котором приняли участие более 700 студентов из 23 колледжей Приморья", — приводит пресс-служба слова Пахомова. Он добавил, что создание эндаумент-фонда позволит поддержать способных студентов и преподавателей, мотивировать их к новым достижениям и развитию технологического лидерства региона. "Создание фонда целевого капитала для системы СПО Приморского края – это новая форма устойчивой поддержки колледжей. Благодаря партнерству с ВТБ мы получим возможность помогать талантливым студентам и преподавателям, развивать материально-техническую базу учебных заведений и продвигать передовые образовательные практики. Среднее профессиональное образование давно играет ключевую роль в подготовке кадров для экономики края, и сегодня, в преддверии 85-летия системы СПО, важно дать ему новые инструменты развития", – подчеркнула Щербина, ее слова приводятся на официальном сайте региональных властей.
ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморья
ВТБ поддержит фонд целевого капитала для колледжей и техникумов Приморского края
