https://ria.ru/20250904/vtb-2039635544.html

ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей

ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2025

ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей

ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, наибольший объем выданных кредитных средств приходится на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:02:00+03:00

2025-09-04T12:02:00+03:00

2025-09-04T12:02:00+03:00

втб (банк)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970460057_0:51:3078:1782_1920x0_80_0_0_e601683161028e27fb653b3d8e124e01.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, наибольший объем выданных кредитных средств приходится на магаданские предприятия, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в ходе ВЭФ-2025. Заявления прозвучала на полях ВЭФ-2025. Еременко уточнил, что кредитный портфель банка в отрасли достиг 28,2 миллиарда рублей. В пресс-службе банка отметили, что ВТБ продолжает активно поддерживать развитие золотодобывающего сектора в регионах Дальнего Востока. С начала года банк профинансировал 11 проектов по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования по добыче драгоценного металла. Совместно с банком реализуют проекты компании среднего и малого бизнеса из Магадана, Бурятии, а также Якутии, где объем кредитования с начала 2025 года вырос на 90%. "Поддержка золотодобывающих предприятий, сконцентрированных преимущественно на территории Дальневосточного федерального округа, играет важную роль в экономическом развитии страны. Котировки золота еще летом превысили уровень себестоимости добычи у 10% наиболее затратных производителей, что обеспечивает золотодобывающим компаниям сверхприбыль. Благодаря этому отрасль чувствует себя уверенно и развивает новые инвестиционные проекты. Со своей стороны мы предоставляем золотодобытчикам гибкие и эффективные финансовые решения, способствующие росту и инновациям в отрасли", — отметил Еременко.

https://ria.ru/20250904/vtb-2039613257.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), вэф-2025