Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vtb-2039635544.html
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей - РИА Новости, 04.09.2025
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, наибольший объем выданных кредитных средств приходится на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:02:00+03:00
2025-09-04T12:02:00+03:00
втб (банк)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970460057_0:51:3078:1782_1920x0_80_0_0_e601683161028e27fb653b3d8e124e01.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, наибольший объем выданных кредитных средств приходится на магаданские предприятия, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в ходе ВЭФ-2025. Заявления прозвучала на полях ВЭФ-2025. Еременко уточнил, что кредитный портфель банка в отрасли достиг 28,2 миллиарда рублей. В пресс-службе банка отметили, что ВТБ продолжает активно поддерживать развитие золотодобывающего сектора в регионах Дальнего Востока. С начала года банк профинансировал 11 проектов по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования по добыче драгоценного металла. Совместно с банком реализуют проекты компании среднего и малого бизнеса из Магадана, Бурятии, а также Якутии, где объем кредитования с начала 2025 года вырос на 90%. "Поддержка золотодобывающих предприятий, сконцентрированных преимущественно на территории Дальневосточного федерального округа, играет важную роль в экономическом развитии страны. Котировки золота еще летом превысили уровень себестоимости добычи у 10% наиболее затратных производителей, что обеспечивает золотодобывающим компаниям сверхприбыль. Благодаря этому отрасль чувствует себя уверенно и развивает новые инвестиционные проекты. Со своей стороны мы предоставляем золотодобытчикам гибкие и эффективные финансовые решения, способствующие росту и инновациям в отрасли", — отметил Еременко.
https://ria.ru/20250904/vtb-2039613257.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970460057_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe73ffbd2728a91db8dd520c622b6841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), вэф-2025
ВТБ (банк), ВЭФ-2025
ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям ДФО 2,6 млрд рублей

ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 млрд рублей

© Фото : Автономная некоммерческая организация "Московский урбанистический форум" (АНО "Московский урбанистический форум")Член правления ВТБ Руслан Еременко
Член правления ВТБ Руслан Еременко - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Автономная некоммерческая организация "Московский урбанистический форум" (АНО "Московский урбанистический форум")
Член правления ВТБ Руслан Еременко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ВТБ предоставил золотодобывающим предприятиям Дальнего Востока 2,6 миллиарда рублей в 2025 году, наибольший объем выданных кредитных средств приходится на магаданские предприятия, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в ходе ВЭФ-2025.
Заявления прозвучала на полях ВЭФ-2025. Еременко уточнил, что кредитный портфель банка в отрасли достиг 28,2 миллиарда рублей.
В пресс-службе банка отметили, что ВТБ продолжает активно поддерживать развитие золотодобывающего сектора в регионах Дальнего Востока. С начала года банк профинансировал 11 проектов по расширению производственных мощностей и модернизации оборудования по добыче драгоценного металла. Совместно с банком реализуют проекты компании среднего и малого бизнеса из Магадана, Бурятии, а также Якутии, где объем кредитования с начала 2025 года вырос на 90%.
"Поддержка золотодобывающих предприятий, сконцентрированных преимущественно на территории Дальневосточного федерального округа, играет важную роль в экономическом развитии страны. Котировки золота еще летом превысили уровень себестоимости добычи у 10% наиболее затратных производителей, что обеспечивает золотодобывающим компаниям сверхприбыль. Благодаря этому отрасль чувствует себя уверенно и развивает новые инвестиционные проекты. Со своей стороны мы предоставляем золотодобытчикам гибкие и эффективные финансовые решения, способствующие росту и инновациям в отрасли", — отметил Еременко.
Стэнд ВТБ на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей
Вчера, 10:49
 
ВТБ (банк)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала