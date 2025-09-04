Рейтинг@Mail.ru
ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2025
10:49 04.09.2025
ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей
2025-09-04T10:49:00+03:00
2025-09-04T10:49:00+03:00
виталий сергейчук
дальний восток
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, в том числе на развитие социальной инфраструктуры России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума. "Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП. И социальная инфраструктура с точки зрения проекта и возможности его структурирования и привлечения финансирования ничем не отличается от дорожной или аэропортовой. Здесь важно понимать, что может быть источниками погашения, что можно коммерциализировать. Это новый тренд, и мы видим большой спрос со стороны государства на развитие такого рода проектов", – сказал Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка. Он добавил, что у Дальнего Востока есть все шансы занять лидирующее место по развитию научного потенциала. "Регион занимает второе место в стране по строительству и развитию университетских кампусов. А это площадка для дальнейшего развития в регионах и даже нескольких отраслях научно-технического потенциала. Мы видим это и на примере Дальневосточного университета, и на примере проектов, в которых принимаем участие в рамках концессии. Например, строительство Челябинского кампуса, где уже расписаны все площади между компаниями и научными институтами по прикладным лабораториям и местам", – отметил Сергейчук.
дальний восток
Новости
ru-RU
виталий сергейчук, дальний восток
Виталий Сергейчук, Дальний Восток
© Фото : пресс-служба ВТБСтэнд ВТБ на ВЭФ-2025
© Фото : пресс-служба ВТБ
Стэнд ВТБ на ВЭФ-2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, в том числе на развитие социальной инфраструктуры России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.
Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума.
"Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП. И социальная инфраструктура с точки зрения проекта и возможности его структурирования и привлечения финансирования ничем не отличается от дорожной или аэропортовой. Здесь важно понимать, что может быть источниками погашения, что можно коммерциализировать. Это новый тренд, и мы видим большой спрос со стороны государства на развитие такого рода проектов", – сказал Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка.
Он добавил, что у Дальнего Востока есть все шансы занять лидирующее место по развитию научного потенциала.
"Регион занимает второе место в стране по строительству и развитию университетских кампусов. А это площадка для дальнейшего развития в регионах и даже нескольких отраслях научно-технического потенциала. Мы видим это и на примере Дальневосточного университета, и на примере проектов, в которых принимаем участие в рамках концессии. Например, строительство Челябинского кампуса, где уже расписаны все площади между компаниями и научными институтами по прикладным лабораториям и местам", – отметил Сергейчук.
Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВТБ улучшил условия по переводам в Китай для розничных клиентов
3 сентября, 11:50
 
Виталий Сергейчук
 
 
