https://ria.ru/20250904/vtb-2039613257.html

ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей

ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей - РИА Новости, 04.09.2025

ВТБ привлек в проекты ГЧП более триллиона рублей

Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, в том числе на развитие социальной... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T10:49:00+03:00

2025-09-04T10:49:00+03:00

2025-09-04T10:49:00+03:00

виталий сергейчук

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039334130_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_c4a43481ad5c1b5c68e064be50169066.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, в том числе на развитие социальной инфраструктуры России, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума. "Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП. И социальная инфраструктура с точки зрения проекта и возможности его структурирования и привлечения финансирования ничем не отличается от дорожной или аэропортовой. Здесь важно понимать, что может быть источниками погашения, что можно коммерциализировать. Это новый тренд, и мы видим большой спрос со стороны государства на развитие такого рода проектов", – сказал Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка. Он добавил, что у Дальнего Востока есть все шансы занять лидирующее место по развитию научного потенциала. "Регион занимает второе место в стране по строительству и развитию университетских кампусов. А это площадка для дальнейшего развития в регионах и даже нескольких отраслях научно-технического потенциала. Мы видим это и на примере Дальневосточного университета, и на примере проектов, в которых принимаем участие в рамках концессии. Например, строительство Челябинского кампуса, где уже расписаны все площади между компаниями и научными институтами по прикладным лабораториям и местам", – отметил Сергейчук.

https://ria.ru/20250903/vtb-2039326345.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий сергейчук, дальний восток