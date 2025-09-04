ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево

https://ria.ru/20250904/vsu-2039791423.html

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов, котельная и линия электропередачи получили повреждения в результате атак со стороны украинских войск по Горловке и Дебальцево, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ с начала суток восемь раз атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также еще один БПЛА-камикадзе атаковал Дебальцево. "По оперативным линиям управления... за 4 сентября по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики... Горловка: многоквартирный жилой дом по улице Бессонова; котельная №127 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по улице Магистральной; многоквартирный жилой дом по улице Болотникова", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, в результате атаки на Дебальцево повреждения получили частные жилые дома и линия электропередачи, добавило управление администрации главы и правительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

