https://ria.ru/20250904/vsu-2039791423.html
ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево
ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево - РИА Новости, 04.09.2025
ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево
Ряд жилых домов, котельная и линия электропередачи получили повреждения в результате атак со стороны украинских войск по Горловке и Дебальцево, сообщило... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:42:00+03:00
2025-09-04T22:42:00+03:00
2025-09-04T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
дебальцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a642f013fe216d3e763c106b9ec154df.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Ряд жилых домов, котельная и линия электропередачи получили повреждения в результате атак со стороны украинских войск по Горловке и Дебальцево, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ с начала суток восемь раз атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, а также еще один БПЛА-камикадзе атаковал Дебальцево. "По оперативным линиям управления... за 4 сентября по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики... Горловка: многоквартирный жилой дом по улице Бессонова; котельная №127 ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" по улице Магистральной; многоквартирный жилой дом по улице Болотникова", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, в результате атаки на Дебальцево повреждения получили частные жилые дома и линия электропередачи, добавило управление администрации главы и правительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250904/svo-2039785434.html
горловка
дебальцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a9c589f6e765de7fb59fe6a479b445cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, дебальцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево
При атаках на Горловку и Дебальцево ВСУ повредили жилые дома и котельную