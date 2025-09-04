Рейтинг@Mail.ru
Названы части ВСУ в Сумской области с наибольшим числом пропавших без вести
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 04.09.2025 (обновлено: 19:41 04.09.2025)
Названы части ВСУ в Сумской области с наибольшим числом пропавших без вести
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше всего "пропавших без вести" украинских военных на сумском направлении приходится на 225-й отдельный штурмовой полк и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, меньше всего личным составом в процентном соотношении дорожит именно 225-й полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В украинских тематических группах по поиску пропавших военнослужащих из всех бригад, действующих на сумском направлении, лидером по количеству упоминаний является 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ", - сказал собеседник агентства. По словам представителя силовых структур, в августе родственники более 33 раз публиковали сообщения о поиске своих мужей и сыновей из этой бригады. Он также обратил внимание, что далеко не все жители Украины могут пользоваться интернетом, а большинство мобилизованных - как раз из отдаленных деревень, где интернета нет. "Второе место среди бригад по количеству поисковых запросов удерживает 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ, военнослужащие которой упоминаются в два раза реже. Однако (в случае - ред.) если учитывать процентное соотношение, то безусловным лидером является 225-й отдельный штурмовой полк с 20 упоминаниями "пропавших", - уточнил собеседник агентства. Представитель силовых структур объяснил, что полк по численности личного состава приблизительно вдвое меньше бригады. "Таким образом, на сегодняшний день самым "мясным" подразделением ВСУ является 225-й отдельный штурмовой полк. Именно в этом подразделении командование меньше всего дорожит жизнями своего личного состава", - подчеркнул собеседник агентства. Представитель силовых структур напомнил, что интенсивность боевых действий в августе имела тенденцию к снижению.
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше всего "пропавших без вести" украинских военных на сумском направлении приходится на 225-й отдельный штурмовой полк и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, меньше всего личным составом в процентном соотношении дорожит именно 225-й полк, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В украинских тематических группах по поиску пропавших военнослужащих из всех бригад, действующих на сумском направлении, лидером по количеству упоминаний является 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, в августе родственники более 33 раз публиковали сообщения о поиске своих мужей и сыновей из этой бригады. Он также обратил внимание, что далеко не все жители Украины могут пользоваться интернетом, а большинство мобилизованных - как раз из отдаленных деревень, где интернета нет.
"Второе место среди бригад по количеству поисковых запросов удерживает 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ, военнослужащие которой упоминаются в два раза реже. Однако (в случае - ред.) если учитывать процентное соотношение, то безусловным лидером является 225-й отдельный штурмовой полк с 20 упоминаниями "пропавших", - уточнил собеседник агентства.
Представитель силовых структур объяснил, что полк по численности личного состава приблизительно вдвое меньше бригады.
"Таким образом, на сегодняшний день самым "мясным" подразделением ВСУ является 225-й отдельный штурмовой полк. Именно в этом подразделении командование меньше всего дорожит жизнями своего личного состава", - подчеркнул собеседник агентства.
Представитель силовых структур напомнил, что интенсивность боевых действий в августе имела тенденцию к снижению.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
