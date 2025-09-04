Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 04.09.2025 (обновлено: 19:13 04.09.2025)
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ
Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2025
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
рыльский район
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в СК РФ.Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2024 года Ростислав Карпуша и Евгений Булацик отдали незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам ВФУ 19 отдельной ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и 7 бригады тактической авиации Евгению Булацику. Они признаны виновным в совершении террористического акта (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.В результате совершенного командирами ВСУ преступления пострадало не менее 17 человек, Карпуша и Булацик объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, ранее Карпуша был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Курской области."За совершение преступления в Рыльском районе Курской области Карпуша приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - добавили в СК.Булацик ранее также был заочно осужден за совершение террористического акта в Брянской области, с учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.
курская область
россия
рыльский район
вооруженные силы украины, происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, рыльский район
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Рыльский район
Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку 2 командиров ВСУ, виновных в теракте

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2024 года Ростислав Карпуша и Евгений Булацик отдали незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам ВФУ 19 отдельной ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и 7 бригады тактической авиации Евгению Булацику. Они признаны виновным в совершении террористического акта (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
В результате совершенного командирами ВСУ преступления пострадало не менее 17 человек, Карпуша и Булацик объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, ранее Карпуша был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Курской области.
"За совершение преступления в Рыльском районе Курской области Карпуша приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - добавили в СК.
Булацик ранее также был заочно осужден за совершение террористического акта в Брянской области, с учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.
В Минобороны заявили о попытке Киева скрыть уничтоженное подразделение ВСУ
Вчера, 18:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияРыльский район
 
 
