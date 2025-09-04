https://ria.ru/20250904/vsu-2039760417.html

Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ

Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ - РИА Новости, 04.09.2025

Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ

Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:08:00+03:00

2025-09-04T19:08:00+03:00

2025-09-04T19:13:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

рыльский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в СК РФ.Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2024 года Ростислав Карпуша и Евгений Булацик отдали незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам ВФУ 19 отдельной ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и 7 бригады тактической авиации Евгению Булацику. Они признаны виновным в совершении террористического акта (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.В результате совершенного командирами ВСУ преступления пострадало не менее 17 человек, Карпуша и Булацик объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, ранее Карпуша был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Курской области."За совершение преступления в Рыльском районе Курской области Карпуша приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - добавили в СК.Булацик ранее также был заочно осужден за совершение террористического акта в Брянской области, с учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.

https://ria.ru/20250904/vsu-2039742668.html

курская область

россия

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, рыльский район