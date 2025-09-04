Суд заочно вынес решение о пожизненном сроке для двух командиров ВСУ
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку 2 командиров ВСУ, виновных в теракте
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному заключению за теракт в Курской области в 2024 году с использованием ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщили в СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 20 ноября 2024 года Ростислав Карпуша и Евгений Булацик отдали незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам ВФУ 19 отдельной ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и 7 бригады тактической авиации Евгению Булацику. Они признаны виновным в совершении террористического акта (пункт "б" часть 3 статья 205 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
В результате совершенного командирами ВСУ преступления пострадало не менее 17 человек, Карпуша и Булацик объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, ранее Карпуша был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Курской области.
"За совершение преступления в Рыльском районе Курской области Карпуша приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - добавили в СК.
Булацик ранее также был заочно осужден за совершение террористического акта в Брянской области, с учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.