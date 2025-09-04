https://ria.ru/20250904/vsu-2039742668.html
В Минобороны заявили о попытке Киева скрыть уничтоженное подразделение ВСУ
В Минобороны заявили о попытке Киева скрыть уничтоженное подразделение ВСУ
2025-09-04T18:14:00+03:00
2025-09-04T18:14:00+03:00
2025-09-04T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
черниговская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киевский режим попытался представить уничтожение военных целей ВСУ как поражение гуманитарной миссии по разминированию, чтобы скрыть боевые подразделения БПЛА, заявило Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что ударом ракетного комплекса "Искандер" уничтожили пункт запуска БПЛА дальнего действия ВСУ и до десяти украинских военных в Черниговской области."Киевский режим в очередной раз попытался представить уничтожение законных военных целей в пункте подготовки и запуска БПЛА ВСУ как поражение якобы "гражданской гуманитарной миссии по разминированию", чтобы скрыть под данной легендой боевые подразделения БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении МО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039663570.html
