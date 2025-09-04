https://ria.ru/20250904/vsu-2039701241.html

При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области

Водитель получил ранения при ударе FPV-дронов по рейсовому автобусу на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района

ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Водитель получил ранения при ударе FPV-дронов по рейсовому автобусу на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами рейсовый автобус на автодороге между н/п Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района. В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.Также, по словам Богомаза, вражеские дроны атаковали комбайн во время уборки в селе Бровничи. Легкую контузию получил механизатор, ему оперативно оказали медицинскую помощь.Еще один удар нанесли дроны ВСУ по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи. Глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

