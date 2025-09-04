https://ria.ru/20250904/vsu-2039701241.html
При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области
2025-09-04T15:58:00+03:00
2025-09-04T15:58:00+03:00
2025-09-04T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Водитель получил ранения при ударе FPV-дронов по рейсовому автобусу на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами рейсовый автобус на автодороге между н/п Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района. В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.Также, по словам Богомаза, вражеские дроны атаковали комбайн во время уборки в селе Бровничи. Легкую контузию получил механизатор, ему оперативно оказали медицинскую помощь.Еще один удар нанесли дроны ВСУ по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи. Глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
