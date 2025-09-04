Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 04.09.2025 (обновлено: 16:11 04.09.2025)
При атаке дронов ВСУ на автобусы пострадал житель Брянской области
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
россия
ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Водитель получил ранения при ударе FPV-дронов по рейсовому автобусу на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами рейсовый автобус на автодороге между н/п Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района. В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.Также, по словам Богомаза, вражеские дроны атаковали комбайн во время уборки в селе Бровничи. Легкую контузию получил механизатор, ему оперативно оказали медицинскую помощь.Еще один удар нанесли дроны ВСУ по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи. Глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Россия
ТУЛА, 4 сен – РИА Новости. Водитель получил ранения при ударе FPV-дронов по рейсовому автобусу на автодороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ целенаправленно атаковали FPV–дронами рейсовый автобус на автодороге между н/п Соловьевка и Каменский Хутор Климовского района. В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Также, по словам Богомаза, вражеские дроны атаковали комбайн во время уборки в селе Бровничи. Легкую контузию получил механизатор, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
Еще один удар нанесли дроны ВСУ по пассажирскому транспорту в селе Чуровичи. Глава региона сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.
