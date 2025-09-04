Рейтинг@Mail.ru
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vsu-2039546255.html
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста - РИА Новости, 04.09.2025
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста
Попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:26:00+03:00
2025-09-04T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет там устойчивых позиций, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами", - сказал Сальдо. По его словам, ВСУ время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы. "Это одиночные лодки — наши БПЛА их находят и уничтожают сразу, прямо на воде", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250904/deti-2039543594.html
днепр (река)
херсонская область
россия
днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вэф-2025
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВЭФ-2025
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

Сальдо: попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста пресекаются

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет там устойчивых позиций, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами", - сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы.
"Это одиночные лодки — наши БПЛА их находят и уничтожают сразу, прямо на воде", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВЭФ-2025
 
 
