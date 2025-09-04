https://ria.ru/20250904/vsu-2039546255.html

Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вэф-2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Попытки ВСУ возвести укрепления и закрепиться на правобережной части у разрушенного Антоновского моста, проходящего через Днепр, пресекаются, у противника нет там устойчивых позиций, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами", - сказал Сальдо. По его словам, ВСУ время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы. "Это одиночные лодки — наши БПЛА их находят и уничтожают сразу, прямо на воде", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

днепр (река)

херсонская область

россия

