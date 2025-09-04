Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Курсант Герасимов рассказал, что встреча с Путиным запомнится надолго
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и запомнится надолго, поделился с РИА Новости впечатлениями от общения с главой государства один из участников.
"Мы едем с национального парка "Россия". Только что прошла встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Все очень классно! Нам очень все понравилось. Этот день мы запомним надолго. Он очень важен для нас!" - прокомментировал РИА Новости общение с Путиным курсант центра "Воин" из Камчатского края Роман Герасимов.
Роман отметил, что после встречи, на которой он порадовал президента ответом про то, что форма суворовского училища для него настоящая гордость, с лица юноши не сходит улыбка.
Встреча курсантов с президентом состоялась на открытии национального парка "Россия" во Владивостоке. Во ней приняли участие командир центра "Воин", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, курсанты центра "Воин" в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.
