Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и запомнится надолго, поделился с РИА Новости впечатлениями от общения с главой государства один из участников. "Мы едем с национального парка "Россия". Только что прошла встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Все очень классно! Нам очень все понравилось. Этот день мы запомним надолго. Он очень важен для нас!" - прокомментировал РИА Новости общение с Путиным курсант центра "Воин" из Камчатского края Роман Герасимов. Роман отметил, что после встречи, на которой он порадовал президента ответом про то, что форма суворовского училища для него настоящая гордость, с лица юноши не сходит улыбка. Встреча курсантов с президентом состоялась на открытии национального парка "Россия" во Владивостоке. Во ней приняли участие командир центра "Воин", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, курсанты центра "Воин" в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.

