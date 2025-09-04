Рейтинг@Mail.ru
Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 04.09.2025 (обновлено: 13:11 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/vstrecha-2039651376.html
Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 04.09.2025
Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:07:00+03:00
2025-09-04T13:11:00+03:00
россия
владивосток
камчатский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622215_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_100a0b1c6141768076d474ab9a475293.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и запомнится надолго, поделился с РИА Новости впечатлениями от общения с главой государства один из участников. "Мы едем с национального парка "Россия". Только что прошла встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Все очень классно! Нам очень все понравилось. Этот день мы запомним надолго. Он очень важен для нас!" - прокомментировал РИА Новости общение с Путиным курсант центра "Воин" из Камчатского края Роман Герасимов. Роман отметил, что после встречи, на которой он порадовал президента ответом про то, что форма суворовского училища для него настоящая гордость, с лица юноши не сходит улыбка. Встреча курсантов с президентом состоялась на открытии национального парка "Россия" во Владивостоке. Во ней приняли участие командир центра "Воин", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, курсанты центра "Воин" в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях. Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.
https://ria.ru/20250904/putin-2039633882.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039621326.html
россия
владивосток
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039622215_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_9fef74b82006272276af39ef6b7a5a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, камчатский край, владимир путин
Россия, Владивосток, Камчатский край, Владимир Путин
Курсант центра "Воин" поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Курсант Герасимов рассказал, что встреча с Путиным запомнится надолго

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Встреча с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке важна для курсантов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и запомнится надолго, поделился с РИА Новости впечатлениями от общения с главой государства один из участников.
"Мы едем с национального парка "Россия". Только что прошла встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Все очень классно! Нам очень все понравилось. Этот день мы запомним надолго. Он очень важен для нас!" - прокомментировал РИА Новости общение с Путиным курсант центра "Воин" из Камчатского края Роман Герасимов.
«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путина во Владивостоке научили сленговым словам
Вчера, 11:54
Роман отметил, что после встречи, на которой он порадовал президента ответом про то, что форма суворовского училища для него настоящая гордость, с лица юноши не сходит улыбка.
Встреча курсантов с президентом состоялась на открытии национального парка "Россия" во Владивостоке. Во ней приняли участие командир центра "Воин", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян, курсанты центра "Воин" в ДНР, Бурятии и Чечне, Камчатском и Хабаровском краях, Запорожской и Тюменской областях.
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Филиалы центра работают в 21 регионе, в них - около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками СВО, занимаются военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Со дня создания в центре прошли подготовку более 100 тысяч курсантов от 14 до 35 лет и более 400 инструкторов, программу повышения квалификации освоили более 8 тысяч педагогов.
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин вспомнил, как когда-то прыгал с парашютом
Вчера, 11:14
 
РоссияВладивостокКамчатский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала