https://ria.ru/20250904/vstrecha-2039539733.html
Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо
Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2025
Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:23:00+03:00
2025-09-04T04:23:00+03:00
2025-09-04T04:23:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир сальдо
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035899428_0:627:2048:1779_1920x0_80_0_0_de133edf3ef8695962014d0885463fe2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между двумя державами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки… Встреча была началом движения именно к миру. К миру и взаимопониманию между двумя державами, двумя президентами", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250830/saldo-2038557754.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035899428_0:549:2048:2085_1920x0_80_0_0_51d3e93028144d8c2b5d07386362ecc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Сальдо, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо
Сальдо: встреча Путина и Трампа на Аляске стала началом движения к миру