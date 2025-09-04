https://ria.ru/20250904/vstrecha-2039539733.html

Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо

Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2025

Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:23:00+03:00

2025-09-04T04:23:00+03:00

2025-09-04T04:23:00+03:00

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

владимир сальдо

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035899428_0:627:2048:1779_1920x0_80_0_0_de133edf3ef8695962014d0885463fe2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между двумя державами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки… Встреча была началом движения именно к миру. К миру и взаимопониманию между двумя державами, двумя президентами", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250830/saldo-2038557754.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025