Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо - РИА Новости, 04.09.2025
04:23 04.09.2025
Встреча Путина и Трампа стала началом движения к миру, заявил Сальдо
2025-09-04T04:23:00+03:00
2025-09-04T04:23:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир сальдо
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между двумя державами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки… Встреча была началом движения именно к миру. К миру и взаимопониманию между двумя державами, двумя президентами", - сказал Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Сальдо, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру и взаимопониманию между двумя державами, сообщил РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки… Встреча была началом движения именно к миру. К миру и взаимопониманию между двумя державами, двумя президентами", - сказал Сальдо.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Сальдо прокомментировал убийство Парубия
30 августа, 18:29
 
РоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир СальдоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
