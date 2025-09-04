https://ria.ru/20250904/vrachi-2039543745.html

Врач рассказал, как добиться оздоравливающего эффекта от ходьбы

Врач рассказал, как добиться оздоравливающего эффекта от ходьбы - РИА Новости, 04.09.2025

Врач рассказал, как добиться оздоравливающего эффекта от ходьбы

Ходьба ускоренным темпом от 30 до 60 минут в день помогает достигать максимального оздоравливающего эффекта, заявил глава координационного совета... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:04:00+03:00

2025-09-04T05:04:00+03:00

2025-09-04T06:12:00+03:00

москва

см-клиника

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009774945_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_16daa7ad94bc76910ef61ae8149306e2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ходьба ускоренным темпом от 30 до 60 минут в день помогает достигать максимального оздоравливающего эффекта, заявил глава координационного совета Межрегионального общественного движения "Кузница здоровья", врач Александр Шишонин."Например, мы очень любим оздоравливающую ходьбу, о которой я сейчас расскажу. Что это такое оздоравливающая ходьба? Это то, с чего надо начинать. Это вот просто один час в день, ну от 30 до 60 минут в день, просто ходить, приучиться ходить, ну скажем так, чуть-чуть быстрее, чем обычно, как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект. Абсолютно все ведущие медицинские исследования подтверждают эту громадную пользу ходьбы ускоренным темпом", - сказал врач на сессии ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

https://ria.ru/20250424/vrach-2013079089.html

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, см-клиника, общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет