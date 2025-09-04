Рейтинг@Mail.ru
05:04 04.09.2025
Врач рассказал, как добиться оздоравливающего эффекта от ходьбы
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ходьба ускоренным темпом от 30 до 60 минут в день помогает достигать максимального оздоравливающего эффекта, заявил глава координационного совета Межрегионального общественного движения "Кузница здоровья", врач Александр Шишонин."Например, мы очень любим оздоравливающую ходьбу, о которой я сейчас расскажу. Что это такое оздоравливающая ходьба? Это то, с чего надо начинать. Это вот просто один час в день, ну от 30 до 60 минут в день, просто ходить, приучиться ходить, ну скажем так, чуть-чуть быстрее, чем обычно, как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект. Абсолютно все ведущие медицинские исследования подтверждают эту громадную пользу ходьбы ускоренным темпом", - сказал врач на сессии ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ходьба ускоренным темпом от 30 до 60 минут в день помогает достигать максимального оздоравливающего эффекта, заявил глава координационного совета Межрегионального общественного движения "Кузница здоровья", врач Александр Шишонин.
"Например, мы очень любим оздоравливающую ходьбу, о которой я сейчас расскажу. Что это такое оздоравливающая ходьба? Это то, с чего надо начинать. Это вот просто один час в день, ну от 30 до 60 минут в день, просто ходить, приучиться ходить, ну скажем так, чуть-чуть быстрее, чем обычно, как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект. Абсолютно все ведущие медицинские исследования подтверждают эту громадную пользу ходьбы ускоренным темпом", - сказал врач на сессии ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
