Польша не будет направлять войска на Украину, заявил Туск
ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Польша не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров стран "коалиции желающих" в Париже.Выступление Туска транслирует Польское телевидение."Отдельные страны гарантируют или свое присутствие или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направления солдат на Украину в том числе после окончания войны", - сказал Туск.Он отметил, что Польша берет на себя задачу логистического обеспечения вероятной иностранной военной миссии на Украине."Мы являемся ответственными за логистику. Известно, что в Польше находится самый большой хаб (аэропорт Жешова, через который на Украину поставляется более 95% западной военной помощи – ред.). Это достаточное задание и все согласны с такой формой помощи Польши Украине", - сказал премьер.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
