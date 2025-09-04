Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новой стратегии развития Арктики - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vostokgosplan-2039531128.html
Эксперт рассказал о новой стратегии развития Арктики
Эксперт рассказал о новой стратегии развития Арктики - РИА Новости, 04.09.2025
Эксперт рассказал о новой стратегии развития Арктики
Обновленная стратегия развития Арктической зоны России учитывает изменившуюся геополитическую ситуацию, при этом она подчеркивает роль РФ как гаранта и... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:50:00+03:00
2025-09-04T02:50:00+03:00
россия
арктика
китай
михаил кузнецов (экс-губернатор)
михаил мишустин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106892/79/1068927961_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_dd80a7ee579b7565e0966879b4837783.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обновленная стратегия развития Арктической зоны России учитывает изменившуюся геополитическую ситуацию, при этом она подчеркивает роль РФ как гаранта и проводника вопросов безопасности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор "Востокгосплана" Михаил Кузнецов. В октябре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России отметил, что необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности России. Эксперты Восточного центра государственного планирования анализировали стратегию развития Арктики до 2035 года и вносили предложения по корректировке. "Мы ее уже скорректировали, сейчас обновленная стратегия проходит все стадии согласования. Что изменилось за пять лет? Конечно, ситуация стала, очевидно, более сложной в мире. Если раньше мы говорили о широком фронте сотрудничества, то сейчас он сузился. Но мы стратегию планируем на долгие годы вперед", - сказал Кузнецов. По его мнению, в среднесрочной перспективе, ситуация будет меняться. Какие-то страны будут легче открываться к сотрудничеству, другие - наоборот. На сегодняшний день есть партнеры, которые в целом заинтересованы в развитии Арктики – Китай, Индия и другие. При этом, отметил глава "Востокгосплана", Арктика должна оставаться территорией сотрудничества, поскольку конфликты для этого региона особенно травматичны. "Поэтому в значительной степени в новой стратегии подчеркнута роль России как гаранта и, по сути дела, проводника вопроса безопасности в регионе. Причем комплексной безопасности", - подчеркнул Кузнецов, пояснив, что Арктика – это источник энергетической, транспортной, климатической безопасности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250822/putin-2037091925.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037089163.html
россия
арктика
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106892/79/1068927961_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_00c73d89a3efd089e479605ced6f4662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, китай, михаил кузнецов (экс-губернатор), михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет
Россия, Арктика, Китай, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Михаил Мишустин, Дальневосточный федеральный университет
Эксперт рассказал о новой стратегии развития Арктики

Кузнецов: арктическая стратегия подчеркивает роль РФ как гаранта безопасности

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкАрктика. Рассвет
Арктика. Рассвет - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Арктика. Рассвет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Обновленная стратегия развития Арктической зоны России учитывает изменившуюся геополитическую ситуацию, при этом она подчеркивает роль РФ как гаранта и проводника вопросов безопасности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ директор "Востокгосплана" Михаил Кузнецов.
В октябре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России отметил, что необходимо выработать целый ряд дополнительных мер по развитию Арктики с учетом внешнеэкономической ситуации и значимости региона для национальной безопасности России. Эксперты Восточного центра государственного планирования анализировали стратегию развития Арктики до 2035 года и вносили предложения по корректировке.
Ледники в Арктике - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин заявил о больших запасах минеральных ресурсов в Арктике
22 августа, 23:25
"Мы ее уже скорректировали, сейчас обновленная стратегия проходит все стадии согласования. Что изменилось за пять лет? Конечно, ситуация стала, очевидно, более сложной в мире. Если раньше мы говорили о широком фронте сотрудничества, то сейчас он сузился. Но мы стратегию планируем на долгие годы вперед", - сказал Кузнецов.
По его мнению, в среднесрочной перспективе, ситуация будет меняться. Какие-то страны будут легче открываться к сотрудничеству, другие - наоборот. На сегодняшний день есть партнеры, которые в целом заинтересованы в развитии Арктики – Китай, Индия и другие. При этом, отметил глава "Востокгосплана", Арктика должна оставаться территорией сотрудничества, поскольку конфликты для этого региона особенно травматичны.
"Поэтому в значительной степени в новой стратегии подчеркнута роль России как гаранта и, по сути дела, проводника вопроса безопасности в регионе. Причем комплексной безопасности", - подчеркнул Кузнецов, пояснив, что Арктика – это источник энергетической, транспортной, климатической безопасности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин рассказал о российских технологиях для работы в Арктике
22 августа, 23:06
 
РоссияАрктикаКитайМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Михаил МишустинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала