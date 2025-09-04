https://ria.ru/20250904/venok-2039548185.html

Ветеран ВОВ возложил венок в честь юбилея Победы над милитаристской Японией

Ветеран ВОВ возложил венок в честь юбилея Победы над милитаристской Японией - РИА Новости, 04.09.2025

Ветеран ВОВ возложил венок в честь юбилея Победы над милитаристской Японией

Ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Порт-Артура в 1945 году Василий Горбуленко совместно с военной комендатурой Херсонской области и... РИА Новости, 04.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 4 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Порт-Артура в 1945 году Василий Горбуленко совместно с военной комендатурой Херсонской области и руководителем регионального штаба "Комитет семей воинов Отечества Херсонской области" (КСВО) Ольгой Симановой в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны спустил в Азовское море украшенный Георгиевскими лентами венок из живых цветов, сообщает корреспондент РИА Новости. "Да, в 1945-ом, в сентябре месяце, два дивизиона, 147-й и 148-й участвовали в десанте на Порт-Артур… Сначала порты Кореи… А потом уже Порт-Артур. Япония очень сильно готовилась (идти) на Сибирь", - рассказал РИА Новости о своем участии в десанте в Порт-Артур ветеран Василий Горбуленко. Организаторами памятного мероприятия по возложению цветов в честь победы над Японией выступили КСВО и военная комендатура Херсонской области. Военнослужащие комендатуры подготовили на пристани Геническа быстроходный катер с установленным на нем Знаменем Победы, а руководитель КСВО Херсонской области доставила от места жительства до порта Геническа ветерана. Экипировав всех участников мероприятия спасательными жилетами, военнослужащие помогли им погрузиться на борт катера и вышли с ними в ближнюю морскую зону акватории. "Василий Ефремович, от всего сердца поздравляем Вас с 80-летием годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй Мировой войны… Низкий Вам поклон за добытый в тяжелых боях мир!", - поздравила ветерана глава регионального штаба КСВО Ольга Симанова. Василий Горбуленко, которому 98 лет, поблагодарил всех за оказанную ему честь и возможность возложить венок в память погибших товарищей и по памяти продекламировал собравшимся стихотворение Владимира Богораза-Тан "В далеком Цусимском проливе", посвященное русским военным морякам, павшим во время Цусимского сражения Русско-японской войны 1904-05 годов. Военнослужащие комендатуры спустили на водную гладь Азовского моря венок из живых роз с вплетенными Георгиевскими лентами. В это время мимо катера в небе пролетела стая белых журавлей.

