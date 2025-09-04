https://ria.ru/20250904/vengrija-2039708813.html

Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто

Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.09.2025

Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто

Западноевропейские политики в отношении балканских стран повторяют те же ошибки, которые ранее они уже совершили на Украине, а это не способствует безопасности... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:26:00+03:00

2025-09-04T16:26:00+03:00

2025-09-04T16:26:00+03:00

в мире

украина

босния и герцеговина

сараево

милорад додик

петер сийярто

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Западноевропейские политики в отношении балканских стран повторяют те же ошибки, которые ранее они уже совершили на Украине, а это не способствует безопасности континента, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "К сожалению, мы видим, что западноевропейские политики, способствовавшие затягиванию войны на Украине, демонстрируют в случае Западных Балканов ту же ошибочную позицию, что и в случае с Украиной, и это крайне опасно", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Глава венгерского МИД осудил "крайне антидемократические" методы, которые западные страны применяют против легитимных патриотических лидеров центральноевропейских стран, включающие "высокомерное отношение, поучения, угрозы и санкции", а также организацию антиправительственных демонстраций, как в Сербии, или покушения, как в Чехии и Словакии. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что стабильности на Балканах будет способствовать не вмешательство Запада, а, наоборот, его уход оттуда. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его (Додика - ред.) заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Сийярто выразил поддержку президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику и подчеркнул, что никто не может оспаривать волю граждан, выбравших главу энтитета. "Последние десятилетия показали, что внешнее вмешательство на Западных Балканах всегда приводит к нестабильности, всегда создает опасные ситуации и всегда порождает беспорядки. Мы считаем, что страны могут решать свою судьбу только сами... И мы считаем, что преднамеренно не принимать в расчет некоторые страны и их лидеров неприемлемо и опасно в международной политике", - добавил он.

https://ria.ru/20250904/siyyarto-2039673015.html

https://ria.ru/20250903/ria-2039290028.html

украина

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, босния и герцеговина, сараево, милорад додик, петер сийярто, оон