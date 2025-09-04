Рейтинг@Mail.ru
Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто
16:26 04.09.2025
Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто
Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто
в мире
украина
босния и герцеговина
сараево
милорад додик
петер сийярто
оон
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Западноевропейские политики в отношении балканских стран повторяют те же ошибки, которые ранее они уже совершили на Украине, а это не способствует безопасности континента, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "К сожалению, мы видим, что западноевропейские политики, способствовавшие затягиванию войны на Украине, демонстрируют в случае Западных Балканов ту же ошибочную позицию, что и в случае с Украиной, и это крайне опасно", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште. Глава венгерского МИД осудил "крайне антидемократические" методы, которые западные страны применяют против легитимных патриотических лидеров центральноевропейских стран, включающие "высокомерное отношение, поучения, угрозы и санкции", а также организацию антиправительственных демонстраций, как в Сербии, или покушения, как в Чехии и Словакии. Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что стабильности на Балканах будет способствовать не вмешательство Запада, а, наоборот, его уход оттуда. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его (Додика - ред.) заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. Сийярто выразил поддержку президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику и подчеркнул, что никто не может оспаривать волю граждан, выбравших главу энтитета. "Последние десятилетия показали, что внешнее вмешательство на Западных Балканах всегда приводит к нестабильности, всегда создает опасные ситуации и всегда порождает беспорядки. Мы считаем, что страны могут решать свою судьбу только сами... И мы считаем, что преднамеренно не принимать в расчет некоторые страны и их лидеров неприемлемо и опасно в международной политике", - добавил он.
Запад повторяет на Балканах ошибки, совершенные на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Запад демонстрирует ошибочную позицию, затягивая конфликт на Украине

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Западноевропейские политики в отношении балканских стран повторяют те же ошибки, которые ранее они уже совершили на Украине, а это не способствует безопасности континента, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"К сожалению, мы видим, что западноевропейские политики, способствовавшие затягиванию войны на Украине, демонстрируют в случае Западных Балканов ту же ошибочную позицию, что и в случае с Украиной, и это крайне опасно", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Глава венгерского МИД осудил "крайне антидемократические" методы, которые западные страны применяют против легитимных патриотических лидеров центральноевропейских стран, включающие "высокомерное отношение, поучения, угрозы и санкции", а также организацию антиправительственных демонстраций, как в Сербии, или покушения, как в Чехии и Словакии.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что стабильности на Балканах будет способствовать не вмешательство Запада, а, наоборот, его уход оттуда.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его (Додика - ред.) заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Сийярто выразил поддержку президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику и подчеркнул, что никто не может оспаривать волю граждан, выбравших главу энтитета.
"Последние десятилетия показали, что внешнее вмешательство на Западных Балканах всегда приводит к нестабильности, всегда создает опасные ситуации и всегда порождает беспорядки. Мы считаем, что страны могут решать свою судьбу только сами... И мы считаем, что преднамеренно не принимать в расчет некоторые страны и их лидеров неприемлемо и опасно в международной политике", - добавил он.
