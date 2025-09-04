Рейтинг@Mail.ru
04.09.2025
16:47 04.09.2025
ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин
Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече...
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече в четверг с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Российский лидер встретился с премьером Лаоса "на полях" Восточного экономического форума. "Уверен, что это будет полезная очень и содержательная поездка. Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами, у нас большое количество наших партнеров практически из всего Тихоокеанского региона", - обратился Путин к почетному гостю. Российский лидер отметил, что его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает страну впервые.
Владимир Путин и Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Владимир Путин и Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече в четверг с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
Российский лидер встретился с премьером Лаоса "на полях" Восточного экономического форума.
"Уверен, что это будет полезная очень и содержательная поездка. Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами, у нас большое количество наших партнеров практически из всего Тихоокеанского региона", - обратился Путин к почетному гостю.
Российский лидер отметил, что его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает страну впервые.
04.09.2025
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
Вчера, 15:23
 
