ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин
ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2025
ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин
04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече в четверг с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Российский лидер встретился с премьером Лаоса "на полях" Восточного экономического форума. "Уверен, что это будет полезная очень и содержательная поездка. Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами, у нас большое количество наших партнеров практически из всего Тихоокеанского региона", - обратился Путин к почетному гостю. Российский лидер отметил, что его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает страну впервые.
ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин
Путин отметил возможность встретиться с коллегами из АТР на ВЭФ