https://ria.ru/20250904/vef-2039714945.html

ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин

ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2025

ВЭФ позволяет пообщаться с коллегами из АТР, заявил Путин

Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:47:00+03:00

2025-09-04T16:47:00+03:00

2025-09-04T16:47:00+03:00

в мире

россия

лаос

владимир путин

вэф-2025

атр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039714110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf1ad70b0c28920457ef6b8fc78e4f3e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум дает возможность пообщаться с коллегами почти из всего Тихоокеанского региона, отметил президент России Владимир Путин на встрече в четверг с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. Российский лидер встретился с премьером Лаоса "на полях" Восточного экономического форума. "Уверен, что это будет полезная очень и содержательная поездка. Восточный экономический форум предоставляет возможность не только поработать в двустороннем режиме, но и пообщаться с коллегами, у нас большое количество наших партнеров практически из всего Тихоокеанского региона", - обратился Путин к почетному гостю. Российский лидер отметил, что его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает страну впервые.

https://ria.ru/20250904/vef-2039692666.html

россия

лаос

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лаос, владимир путин, вэф-2025, атр