https://ria.ru/20250904/vef-2039695176.html

Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией

Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией - РИА Новости, 04.09.2025

Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией

Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:32:00+03:00

2025-09-04T15:32:00+03:00

2025-09-04T15:32:00+03:00

россия

сша

аляска

владимир путин

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024495022_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_92dc8cd09f85bdb5b3568593b237ebfa.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА новости на полях ВЭФ."Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму – сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и (президент США Дональд) Трамп начал движение по этому пути", - сказал Кобяков.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, аляска, владимир путин, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет