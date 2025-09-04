Рейтинг@Mail.ru
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vef-2039695176.html
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией - РИА Новости, 04.09.2025
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией
Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:32:00+03:00
2025-09-04T15:32:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024495022_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_92dc8cd09f85bdb5b3568593b237ebfa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА новости на полях ВЭФ."Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму – сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и (президент США Дональд) Трамп начал движение по этому пути", - сказал Кобяков.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024495022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f1e7a10da0c8fbed70d65bafc47ef71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, владимир путин, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией

Кобяков: американцы близки к улучшению отношений с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков на ПМЭФ-2025
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА новости на полях ВЭФ.
"Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму – сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и (президент США Дональд) Трамп начал движение по этому пути", - сказал Кобяков.
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
Вчера, 15:15
 
РоссияСШААляскаВладимир ПутинАнтон КобяковДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала