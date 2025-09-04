https://ria.ru/20250904/vef-2039695176.html
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией
Кобяков: США близки к тому, чтобы поменять парадигму отношений с Россией
2025-09-04T15:32:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Американцы близки к тому, чтобы принять предложение президента России Владимира Путина поменять парадигму, сначала улучшив отношения с Россией, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА новости на полях ВЭФ."Мне кажется, американцы близки к тому, чтобы принять предложение нашего президента поменять парадигму – сначала улучшить отношения с Россией, а потом говорить о всех наболевших проблемах, и (президент США Дональд) Трамп начал движение по этому пути", - сказал Кобяков.Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
