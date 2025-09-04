https://ria.ru/20250904/vef-2039692666.html

Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный

Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный - РИА Новости, 04.09.2025

Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный

Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:23:00+03:00

2025-09-04T15:23:00+03:00

2025-09-04T15:23:00+03:00

россия

антон кобяков

владимир путин

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908365_0:276:3020:1975_1920x0_80_0_0_50c9cbd4fcbe5a512c944c6a02efd1e3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году особенный, потому что он юбилейный и проходит после очень важных событий. "Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/roskongress-2039558715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон кобяков, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025