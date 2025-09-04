Рейтинг@Mail.ru
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/vef-2039692666.html
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный - РИА Новости, 04.09.2025
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:23:00+03:00
2025-09-04T15:23:00+03:00
россия
антон кобяков
владимир путин
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908365_0:276:3020:1975_1920x0_80_0_0_50c9cbd4fcbe5a512c944c6a02efd1e3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году особенный, потому что он юбилейный и проходит после очень важных событий. "Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/roskongress-2039558715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950908365_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_bc81b13e70bb92e023d116f46b6c7181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон кобяков, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Россия, Антон Кобяков, Владимир Путин, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный

Кобяков: ВЭФ в этом году особенный, потому что проходит после важных событий

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Антон Кобяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году особенный, потому что он юбилейный и проходит после очень важных событий.
"Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Директор фонда Росконгресс Александр Стуглев на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В "Росконгрессе" рассказали о работе с целевыми группами участников ВЭФ
Вчера, 07:11
 
РоссияАнтон КобяковВладимир ПутинВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала