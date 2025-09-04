https://ria.ru/20250904/vef-2039692666.html
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный - РИА Новости, 04.09.2025
Кобяков рассказал, почему ВЭФ-2025 особенный
Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что форум в этом году особенный, потому что он юбилейный и проходит после очень важных событий. "Это юбилейный, десятый форум, но главная особенность его в том, что он проходит после очень важных событий, когда наш президент (Владимир Путин) и президент (США Дональд) Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения", - сказал Кобяков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Переговоры президентов России и США состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
