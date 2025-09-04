https://ria.ru/20250904/vef-2039639490.html

Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ

Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025

Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ

За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ), их отразили в автоматизированном режиме, рассказал... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:16:00+03:00

2025-09-04T12:16:00+03:00

2025-09-04T12:31:00+03:00

сбербанк россии

вэф-2025

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039627179_0:208:3241:2031_1920x0_80_0_0_5b595fdc2019c7d977824c9003f5d51c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ), их отразили в автоматизированном режиме, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов."За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме. Для анализа этих атак привлекались в том числе наши эксперты. И 24 внутренних инцидента, которые тоже были очень вовремя выявлены и хеджированы на автоматическом уровне", - сказал он в кулуарах ВЭФ."Это подтверждает, что ресурсы ВЭФ на сегодняшний день, мне кажется, надежно защищены в круглосуточном режиме, работает высокопрофессиональная команда, которая надежно обеспечивает работу всех мероприятий, в том числе мероприятий с участием президента России", - добавил он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/vef-2039626207.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сбербанк россии, вэф-2025, происшествия