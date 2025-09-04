Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ

Рейтинг@Mail.ru
12:16 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ), их отразили в автоматизированном режиме, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов."За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме. Для анализа этих атак привлекались в том числе наши эксперты. И 24 внутренних инцидента, которые тоже были очень вовремя выявлены и хеджированы на автоматическом уровне", - сказал он в кулуарах ВЭФ."Это подтверждает, что ресурсы ВЭФ на сегодняшний день, мне кажется, надежно защищены в круглосуточном режиме, работает высокопрофессиональная команда, которая надежно обеспечивает работу всех мероприятий, в том числе мероприятий с участием президента России", - добавил он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ), их отразили в автоматизированном режиме, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме. Для анализа этих атак привлекались в том числе наши эксперты. И 24 внутренних инцидента, которые тоже были очень вовремя выявлены и хеджированы на автоматическом уровне", - сказал он в кулуарах ВЭФ.
"Это подтверждает, что ресурсы ВЭФ на сегодняшний день, мне кажется, надежно защищены в круглосуточном режиме, работает высокопрофессиональная команда, которая надежно обеспечивает работу всех мероприятий, в том числе мероприятий с участием президента России", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
