Зампред Сбербанка рассказал о мощных DDoS-атаках на ресурсы ВЭФ
Ресурсы ВЭФ за последние двое суток подверглись трем мощным DDoS-атакам
ВЭФ-2025. Работа форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы Восточного экономического форума (ВЭФ), их отразили в автоматизированном режиме, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки на ресурсы ВЭФ, которые были отражены в автоматизированном режиме. Для анализа этих атак привлекались в том числе наши эксперты. И 24 внутренних инцидента, которые тоже были очень вовремя выявлены и хеджированы на автоматическом уровне", - сказал он в кулуарах ВЭФ.
"Это подтверждает, что ресурсы ВЭФ на сегодняшний день, мне кажется, надежно защищены в круглосуточном режиме, работает высокопрофессиональная команда, которая надежно обеспечивает работу всех мероприятий, в том числе мероприятий с участием президента России", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.